Cómo será la evaluación de los chicos para que promocionen el año 2020

San Juan fue la primera provincia en contar con el estatus sanitario que le permitió volver a clases presenciales en el medio de un contexto de pandemia de coronavirus. Tras una semana de cursado, todo quedó sin efecto a causa de un brote que obligó a volver a Fase 1 de cuarentena estricta a partir del sábado 22 de agosto.

Con las clases presenciales suspendidas y sin fecha cierta para la reanudación, el Consejo Federal de Educación, que está compuesto por todos ministros del área de cada una de las provincias, acordó que debido a esto ningún alumno repetirá el año. En cambio, se formará una unidad pedagógica que abarcará los ciclos lectivos 2020-2021 y la promoción de los alumnos recién se definirá el año que viene.

En concordancia con la medida dispuesta a nivel nacional, en San Juan determinaron de qué manera trabajarán para poder terminar el año y evaluar a los chicos que deben seguir con sus estudios en 2021.

En entrevista con radio AM 1020, el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, explicó que evaluaron diferentes alternativas y que tras una asamblea con los equipos técnicos de cada ministerio, se estableció la forma en la que se hará la evaluación, acreditación y promoción de los alumnos.

El ministro explicó que los alumnos y docentes que cuenten con conectividad podrán seguir cursando con guías online o distribuidas por fotocopias. Agregó que se hará una evaluación virtual en la que el docente podrá "inferir" qué aprendió y qué no compendió su alumno.

"Los primeros en ser evaluados serán los que pasan de un nivel a otro, es decir los que pasan de sexto grado a la secundaria y los de sexto año a la universidad", aseguró el funcionario.

De los Ríos añadió que no habrá promocionalidad automática, sino que la readecuación curricular tiene que ver con entender desde la escuela hasta dónde pudieron entender los chicos las guías virtuales o físicas. Una vez que se cuente con este diagnóstico "cada jurisdicción establecerá un mecanismo para que quienes no pudieron aprender determinados niveles de habilidades y capacidades, puedan alcanzar estos conocimientos", explicó.

"Si hay un alumno que no pueda resolver preguntas o desarrollo, en ese caso vamos a habilitar un proceso de reaprendizaje. Por eso no se trata de una aprobación automática, los chicos que pasan de un año a otro van a pasar aprendiendo, pero no por una normativa que diga qué pasa", explicó el ministro.