Cómo sigue el juicio contra Nasisi por la muerte de un alumno en Ingeniería

Ya se realizó la segunda audiencia del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Federal Oral por la muerte del alumno Fernando Reinoso en la Facultad de Ingeniería, pero ¿cómo sigue el debate? El lunes pasado el exdecano y actual rector de la Universidad Nacional de San Juan se desligó de las acusaciones y apuntó contra quienes fueron los secretarios de Obras de la Casa de Altos Estudios, que también están imputados.

Reinoso murió electrocutado cuando quiso desenchufar un ventilador instalado en una de las aulas de la unidad académica que dirigía en su momento Nasisi. Por esto el rector quedó imputado. También Alfredo Daroni, que era el secretario Administrativo Financiero de esa unidad académica (hoy integra el equipo del rector como secretario de Bienestar Universitario), y los exsecretarios de Obras de la UNSJ Joaquín Roso y Guillermo Coto.

Nasisi declaró en la segunda audiencia que todas las refacciones y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas estaban a cargo de Roso y Coto como representantes del Rectorado. Posteriormente aseguró que nunca supo de la situación de riesgo y que si se hubiera enterado, habría actuado de otra manera. En ese sentido declaró también Daroni. El secretario, que daba consentimiento para los pagos de los diferentes servicios, señaló que en su momento el director del Departamento de Agrimensura no le contó de la gravedad de la red eléctrica y a la hora de definir prioridades por la falta de fondos, el mismo director decidió que se haga una nueva instalación eléctrica para una aula de informática.

Nasisi en la primera audiencia. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Diego Reinoso, hermano del fallecido y uno de los abogados querellantes dijo a DIARIO HUARPE que "esa fue su defensa, tendrán que acreditarlo y nosotros tendremos que probar que no es así". “Nosotros en el expediente hemos agregado bastantes pruebas donde podemos acreditar que ellos si tenían conocimiento de las falencias que había en las instalaciones eléctricas y que no hicieron nada para arreglarlo. Ellos tendrían que haberlo notificado a la Secretaría de Obras, estaban entre sus obligaciones”, expresó. “Seguimos considerando que hubo un dolo eventual”, cerró.

Los cuatro imputados están acusados de homicidio culposo, o sea de causar una muerte, pero sin intención. Sin embargo, el dolo eventual se refiere a realizar una determinada acción o maniobra, podría ocasionarle la muerte a alguien y, pese a prever ese posible resultado, mantuvo su accionar y no hizo nada para evitarlo. En el caso de Nasisi se refiere a la supuesta omisión ante el conocimiento de las fallas eléctricas.

Joaquín Roso y Guillermo Coto, quienes fueron secretarios de Obras previo y durante el suceso fatal, no prestaron indagatoria, pero pueden hacerlo en las próximas audiencias. Se cree que seguramente lo harán para defenderse de las acusaciones, pero en caso de no hacerlo no significa que sean culpables. El código procesal penal asiste en el derecho al silencio.

Las audiencias en el Tribunal Federal Oral se realizan lunes por medio, según determinaron los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y el mendocino Alberto Carelli. El que viene es feriado, lo que hace suponer que el siguiente (14 de diciembre) será la tercera audiencia. Pero esto aún no está confirmado. Restan varias testimoniales, entre ellas la de los peritos, señaló el letrado Diego Reinoso.

El comienzo del juicio estuvo accidentado. Es que se demoró porque uno de los imputados, Daroni, no se presentó y lo mandaron a detener. Después se verificó que fue involuntario, porque hubo un error en la notificación, señalaron fuentes judiciales.