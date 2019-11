Cómo vive la colectividad boliviana de San Juan la tensión en su país

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia. Su dimisión fue en medio de protestas multitudinarias, motines policiales en su contra y fraude electoral. Desde San Juan, la colectividad boliviana sigue de cerca y con angustia lo que viven sus familiares.

Para conocer cómo se viven estas horas de incertidumbre en el país vecino, DIARIO HUARPE diálogo con Melani Valda Gómez, perteneciente a la comunidad boliviana: “Las cosas en Bolivia están realmente mal. Hay muchos heridos y muertos, las cosas se van agravando día a día. No quieren que pasen lo mismo que pasó en Venezuela”.

Es que la violencia va en aumento y así lo comentó Melani: “Ayer mi familia nos mandaba mensajes desesperados porque el MAS (Movimiento al Socialismo liderado por Morales) había salido a quemar todo lo que encontraba a su paso, incendiaron parte de edificios y salitas hospitalarias, hubo saqueos y cortes de agua e Internet en La Paz y en los Altos de La Paz”.

Incendios en La Paz. Foto enviada desde Bolivia por familiares de Melani Valda Gómez

Sobre la situación política, Valda Gómez opinó que “no se trata para nada de un golpe de Estado, Evo Morales si fue un muy buen presidente pero después de 13 años de estar en el poder, se volvió en un dictador y no quiere dejar el mando. Eso lo llevó a cambiar la Constitución para poder volver a ser presidente".

Incendios en la zona urbana de La Paz. Foto enviada desde Bolivia por familiares de Melani Valda Gómez

“El pueblo boliviano y aborigen este año dijo basta y se levantó porque tiene que haber una alternancia, no puede ser eternamente un presidente. Hasta la policía se amotinó para no atacar más al pueblo que pedía elecciones de nuevo. Evo salió en los medios diciendo que renunciaba pero no hubo presentación formal. Parte del pueblo está muy feliz pero sin ningún escrito no se puede bajar la guardia”, concluyó.