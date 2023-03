"Complicado": Joana Sanz dejó nueva información sobre Dani Alves

En las últimas horas, la expareja de Dani Alves, Joana Sanz, habló con la prensa y dejó nuevas palabras interesantes. La mujer en cuestión soltó nueva información sobre el presente del brasileño. Todo se dio en una entrevista telefónica con la reportera de El programa de Ana Rosa, Leticia Requejo. De esa forma, partió diciendo que está "saliendo adelante". A su vez, reconoció que "siempre que pueda lo voy a ir a ver para saber cómo está, cómo se encuentra y saber de él".

"Es una situación muy complicada. No tenemos que hablar absolutamente nada de dinero porque Dani y yo tenemos separación de bienes, no tenemos nada en común. La única vez que hablamos de dinero fue al inicio de toda esta situación. Yo estaba agobiada y a través de su abogado le pedí que me gestionara un apartamento en París adonde me iba a ir a trabajar", agregó luego Joana.

Publicidad

Por otra parte, Sanz indicó: "Nunca he necesitado nada de él, siempre cada uno hemos tenido nuestras cosas y nuestros trabajos. Nunca he querido dejar mi trabajo para vivir del suyo. Yo no lo voy a juzgar, para esto está la Justicia". Ante eso, la comunicadora aseveró que "lo que ella me transmite es que, pese a tener la decisión tomada de separarse, no quiere dejarlo solo como persona".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Siguen las dudas en el caso de Dani Alves

"Noté a una mujer muy sincera, que lo está pasando muy mal y que quiere empezar a vivir", cerró la reportera sobre Joana Sanz y Dani Alves. Eso se suma a los mensajes que se viralizaron entre el mejor amigo del futbolista con la prima de la presunta víctima. Allí se pudo observar una corta pero contundente conversación, la que podría tener peso también al momento de definir las cosas.

"Seamos hermanos. Mi casa está en... No estoy siempre, pero lo que necesites aquí estoy disponible. Me habéis gustado tu hermana y tú como personas. Siempre estoy listo para conocer a amigos buenos", le argumentó Bruno a la joven. Tras esas palabras, fue la propia chica quien contestó: "Muchas gracias e igualmente. Feliz año nuevo".