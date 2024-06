La situación económica del país afecta a todos los argentinos y esto se ve reflejado en el costo del regalo del Día del Padre. Según informaron desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan a DIARIO HUARPE, adquirir un obsequio para papá "cuesta entre un 100 y un 150% más que en 2023”.

Este incremento en el precio, puede desembocar en que los sanjuaninos terminen optando por opciones económicas, haciendo cada vez más difícil el tan ansiado repunte en las ventas del sector comercial. Marcelo Quiroga, presidente de dicha cámara, indicó que esperan un gasto similar al del mes anterior, donde “el ticket promedio fue de $40.000”. Por otro lado, los comerciantes aseguran que hay muchas consultas, pero pocas ventas. Esto es una realidad que se repite año a año debido a que los sanjuaninos esperan a último momento para realizar sus compras.

Publicidad

La fecha está cada vez más cerca, ya que el próximo domingo 16 de junio es cuando se celebra el Día del Padre en Argentina y por este motivo, DIARIO HUARPE salió a las calles del centro a consultarle a los sanjuaninos cuánto piensan gastar y cómo harán para pagar este presente.

Si bien, la mayoría de los entrevistados reconoció que aún no compró el regalo, sí pudieron informar a este medio cuánto estiman gastar. Los más austeros cuentan con un presupuesto de $6.000 y los que más planean gastar mucho más llegan a los $100.000. En promedio, el presupuesto ronda entre $30.000 y $40.000 y los que optarán por hacer el pago con tarjeta de crédito son los que más gastarán, mientras que el resto abonará en efectivo.

Testimonios

En el caso de Lorena Zeballos, ella manifestó: “todavía no compro el regalo, pero no creo gastar menos de $100.000, pero porque voy a pagarlo con tarjeta, sino no se puede”.

Lorena Zeballos indicó que pagará con tarjeta de crédito

Por otro lado, Samuel Argüello indicó “Todavía no lo compro, ando viendo precios y qué le puedo regalar porque no sé qué regalarle. Todavía no sé cuánto me puedo llegar a gastar, no tengo un estimado, pero voy a pagarlo con tarjeta, es la mejor opción”. De esta forma, quedó confirmado que la constante entre los entrevistados fue la búsqueda de precios y el pago con tarjeta.

Publicidad

Samuel Argüello , al igual que muchos sanjuaninos, aún no compra el regalo para el Día del Padre.

Los más buscados

A nivel nacional, de acuerdo a un informe de Focus Market para el Blog Educación Financiera Naranja X, se establecieron los rubros más buscados para el regalo del Día del Padre. Según reflejaron, el 16% eligen regalar indumentaria, el 11%, Informática TV y Video; y el 10%, Experiencias (Cena, Día de campo, etc) y Vinos y Licores. Luego le siguen en menor proporción: Calzado con el 9%, Artículos deportivos y Smartphones 8%, Perfumería y Herramientas 6%, Librerías y Artículos para el hogar 5%, y con menos del 4% Regalería, Joyería/Relojería y Marroquinería.

También se le consultó a los argentinos donde comprarán el regalo del Día del Padre: el 32% lo hará en Centros Comerciales a Cielo abierto (Comercio Minorista tradicional), el 27% en Comercio Electrónico (Marketplace 38%, Tienda online del comercio 35%, Instagram 16%, Facebook 5%, y otro 6%), el 23% en Shoppings, el 11% en Supermercados, y el 7% en Outlets.