Comunidad indígena reclama contra la instalación en su territorio de la Zona Franca de la Quiaca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Pobladores de la comunidad indígena de La Quiaca Vieja, donde se pretende instalar una zona franca de venta minorista, se manifestaron hoy contra el proyecto, exigiendo que se respeten sus derechos sobre el territorio.



Así lo manifestaron al movilizarse hasta la Casa de Gobierno provincial y la Legislatura, donde además denunciaron “amenazas” para que abandonen el lugar, según afirmaron ante la prensa local.



Desde el gobierno provincial se había manifestado que el emprendimiento no afecta a las viviendas de los pobladores y que se construirá en un lugar totalmente deshabitado, pero desde la Comunidad aseguran que la zona está en el centro de su territorio.



“Las que quieren tomar ahora son 75 hectáreas y están al centro de donde realizamos nuestro pastoreo, por eso nos sentimos muy molestos”, dijo Marciel Trejo, referente de la Comunidad aborigen de La Quiaca Vieja, integrada por más de 30 familias.



Agregó que autoridades de gobierno llegaron en un primer momento con "falsas promesas”, que hoy están siendo “ninguneados” y que se pretende “violar” sus derechos, ya que "no se hizo la consulta previa, libre e informada”.



En tanto, Trejo señaló que lo que se les ofreció son pagos “ínfimos” por los terrenos o tierras en otras ubicaciones, cuando “la mayoría son propiedad de otras comunidades indígenas, que tienen sus reglamentos y que lógicamente también van a defender que no se ocupen sus territorios”.



Por otro lado, la referente aborigen reprochó que “la zona franca solo trae beneficios para empresarios”, cuando en realidad las comunidades de la zona viven hace más de 100 años allí de la agricultura y la ganadería.



Finalmente, Paulina Trejo, otra integrante de la comunidad, expresó también su molestia por la zona franca, además de su "angustia y dolor", al afirmar que “hay abuelos que reciben amenazas de desalojo”, sin tenerse en cuenta las “necesidades que pasan”.



En el marco del reclamo, la comunidad también hizo una presentación en la Legislatura provincial, donde esta tarde habrá una sesión especial para aprobar una adenda al convenio de Adhesión a la Ley nacional de Creación de Zonas Francas, que terminará de habilitar la venta de electrodoméstico y automóviles en el lugar, ya autorizado por Nación.



El planteo apuntó a que no se siga dando curso al proyecto de la zona franca de La Quiaca, por el cual también ya se aprobó en marzo del año pasado y con los votos del oficialismo, una ley de expropiación de más de 1200 hectáreas sin detallar información respecto a la propiedad de las mismas, según denunciaron los legisladores opositores.