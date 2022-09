Con debut argentino: hora, TV y cartelera del UFC París del sábado

Este sábado 3 de agosto, Francia tendrá su primer gran evento, con el flamante UFC París. Los amantes de las Artes Marciales Mixtas se mudarán al Viejo Continente, sabiendo que hay una cartelera más que prendida. Si bien la batalla estelar será protagonizada por Ciryl Gane y Tai Tuivasa, primer y tercer clasificado de la categoría de Peso Pesado, hay muchos más nombres interesantes para ver.

Cabe resaltar que Ciryl Gane, francés de 32 años, será local y estará frente a todo su público. Sin embargo, este viene de perder la pelea por el título ante Francis Ngannou el pasado 22 de enero de este año. Esa ha sido la única caída del nacido en La Roche-sur-Yon, lo que lo deja con un récord de 10-1, teniendo cuatro de esas victorias fueron por nocaut. Sin lugar a dudas, un hombre muy ágil para esa división.

Por el otro lado, Tai Tuivasa arriba a esta gran velada con una racha positiva de cinco triunfos al hilo en UFC. El australiano, de sus 15 victorias y tres caídas, ha salido con el puño en alto en 14 cruces por nocaut. De hecho, ha finalizado a cada uno de los últimos combatientes que lo cruzaron dentro del octágono más famoso del mundo. Ahora, quiere ir por mucho más este fin de semana.

Por lo que se sabe, si no ocurre nada inesperado, no está demás recordar que el ganador de este combate tendrá la chance de chocar contra Francis Ngannou, actual campeón de la categoría de Peso Pesado. Pero, eso no es todo para el público latinoamericano en este UFC París, argentino más específicamente. Ailin Pérez tendrá su debut dentro de la organización, representando a la "Albiceleste" en la empresa líder dentro del mundo de las MMA.

Cartelera del UFC París

Estelares

4:00 PM / Fox Sports, STAR + y UFC Fight Night.

Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa.

Robert Whittaker vs. Marvin Vettori.

Alessio Di Chirico vs. Roman Kopylov.

John Makdessi vs. Nasrat Haqparast.

William Gomis vs. Jarno Errens.

Charles Jourdain vs. Nathaniel Wood.

Preliminares

1:00 PM / Fox Sports, STAR + y UFC Fight Night.

Abus Magomedov vs. Dustin Stoltzfus.

Farés Ziam vs. Michal Figlak.

Nassourdine Imavov vs. Joaquin Buckley.

Benoit Saint Denis vs. Gabriel Miranda.

Khalid Taha vs. Cristian Quiñónez.

Stephanie Egger vs. Ailin Pérez.