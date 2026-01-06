Este lunes 5 de enero, el Patio Alvear, en Capital, fue escenario de una emotiva visita de los Reyes Magos, en una jornada especial organizada junto a la Fundación FundaME, dedicada a acompañar a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia en el Hospital Doctor Guillermo Rawson. La propuesta solidaria reunió a numerosas familias que se acercaron con sus hijos para dejar las tradicionales cartitas, participar de sorteos con diversos regalos y compartir un momento de alegría e ilusión.

(Foto DIARIO HUARPE)

Durante ambas jornadas consecutivas se realizaron sorteos con diversos premios, entre ellos dos bicicletas, una entregada el domingo y otra este lunes, en un marco de gran convocatoria. Rodeados por cientos de personas, los Reyes Magos se sacaron fotos con los niños, despertando sonrisas, emoción y expectativas entre los más pequeños, cuyos deseos fueron recogidos por DIARIO HUARPE en el lugar.

Con alegría y entusiasmo, los niños compartieron cuáles habían sido (o serían) sus pedidos para los Reyes Magos. Roma, que estaba presente en el lugar, contó que pidió “unas pegatinas, gomones y un capibara”. Emma, en tanto, detalló que su deseo fue recibir “gomones de color rosa pastel, una pizarra para dibujar y un conejo de juguete que vi en una vidriera”. Con ternura, la pequeña explicó el ritual para que los Reyes puedan cumplir su visita: “Hay que dejar unos zapatos, además de pasto, y ahí dejan los regalos”.

Gran cantidad de familia con sus chicos estuvieron en el Patio Alvear para el sorte de los Reyes. (Foto DIARIO HUARPE)

Un par de primitos, por su parte, se mostraron sinceros y dejaron en claro que no esperaban un obsequio puntual, sino lo que los Reyes pudieran traerles. “Hice la cartita, pero quiero que me traiga lo que sea”, dijeron con humildad. Finalmente, Sofía, de 7 años, cerró el relato contando que ya había recibido un regalo en el lugar y que estaba muy feliz, aunque confesó que aún no había hecho su carta. “Les pediría una muñeca mediana para que la pueda peinar, cambiar y que duerma conmigo”, expresó. Al igual que las otras niñas, también demostró conocer la tradición y recordó que hay que dejarles “agua, pasto y los zapatitos viejos” a los Reyes Magos.

Por otra parte, la presidenta de FundaME, María del Valle García, estuvo presente y destacó la importancia del acompañamiento recibido para concretar la actividad.

“El señor Jorge Escobar, propietario del Patio Alvear, nos dio la posibilidad de hacer esta actividad de Reyes Magos y nos pareció una muy buena idea”, explicó. Y agregó: “Sumamos a nuestros niños oncológicos y hemofílicos, pero también a todos los chicos que vienen al patio y participan”.

Los sorteos variaban y los números eran dados a medida que llegaba gente. (Foto DIARIO HUARPE)

García remarcó que la gran cantidad de asistentes llevó a organizar sorteos para poder alcanzar a todos. “Gracias a Dios nos han acompañado muchísimas personas. Trajimos muchos regalos, pero como fue tanta la gente, hicimos sorteos, incluso el de las dos bicicletas”, señaló. Aclaró que una de ellas fue entregada el domingo y la otra este lunes, con el aporte del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a cargo de Carlos Platero.

FundaME organizó la jornada junto al dueño de Patio Alvear y los Reyes Magos. (Foto DIARIO HUARPE)

La presidenta de FundaME recordó además la extensa trayectoria de la institución en la provincia.

“Hace 23 años que trabajamos en San Juan para los chicos oncológicos. Tenemos una casa dentro del Hospital Rawson, donde atendemos a los niños internados o que esperan consulta, les damos el desayuno y acompañamos a las familias”, detalló.

García subrayó que la actividad no estuvo destinada únicamente a los niños que acompaña la fundación. “Si bien vinieron muchos niños oncológicos, esta convocatoria fue para todas las personas que estaban comprando o paseando por el Patio Alvear. Por eso se vio tanta cantidad de gente”, afirmó.

Un trabajo que se extiende todo el año

Además de la sede en el hospital, FundaME cuenta con un espacio en Avenida Sarmiento 1.437, en Santa Lucía, desde donde se brinda asistencia alimentaria y social. “Allí entregamos el bolsón de mercadería que nos da el Ministerio y ayudamos con medicamentos u otras necesidades que los papás nos solicitan”, explicó García.

Consultada sobre la gran convocatoria, reconoció que la esperaban. “Tenemos muchos niños y, desgraciadamente, este año se han sumado muchos casos nuevos. Solo este mes se entregó mercadería y bolsones navideños a más de 160 chicos”, indicó.

La presencia de los Reyes Magos, sumada al espíritu solidario de la propuesta, convirtió la jornada en un encuentro cargado de emoción, donde la tradición se unió con la ayuda comunitaria para regalar, al menos por un rato, sonrisas y esperanza a decenas de niños sanjuaninos.