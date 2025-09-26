Huarpe Deportivo > Competencia
Con goles de Assadi y Altamirano, la “U” venció 2-1 a Alianza Lima y jugará ante Lanús
Universidad de Chile se clasificó este jueves a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 a Alianza Lima, en un partido disputado en el estadio de Coquimbo y sin público por la sanción impuesta por la Conmebol. Con este triunfo, los dirigidos por el argentino Gustavo Álvarez superaron la serie luego del 0-0 en Lima y ahora enfrentarán a Lanús de Argentina en la próxima ronda.
El primer gol llegó gracias a la velocidad de Lucas Assadi, que aprovechó un pase de Matías Sepúlveda para poner el 1-0 y confirmar su gran momento en el torneo. En el complemento, al minuto 51, Javier Altamirano amplió la ventaja con un remate tras asistencia de Maximiliano Guerrero, lo que parecía encaminar la clasificación sin sobresaltos.
Del otro lado, el equipo de Néstor “Pipo” Gorosito careció de eficacia en ataque, y recurrió al ingreso de Paolo Guerrero, de 41 años, en busca de variantes ofensivas. La reacción llegó recién al minuto 62, cuando Castillo descontó luego de un pase de Kevin Quevedo, lo que le dio emoción al cierre del encuentro.
La “U” pudo liquidarlo en los últimos minutos con chances claras de Leandro Fernández y Lucas Di Yorio, aunque la falta de precisión mantuvo el resultado abierto hasta el final. Sin embargo, el orden defensivo le permitió sostener la victoria y asegurar el pase a semifinales.
En el otro lado del cuadro se enfrentarán Atlético Mineiro de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador, lo que anticipa un cierre de torneo apasionante.
