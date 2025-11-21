Publicidad
Huarpe Deportivo > Inicio complicado

Franco Colapinto fue 20° en la FP1 del Gran Premio de Las Vegas 2025

El piloto argentino completó 28 vueltas y finalizó 20° en la FP1 del Gran Premio de Las Vegas. La actividad continuará con la segunda práctica libre durante la madrugada argentina. 

20 de noviembre de 2025

Franco Colapinto inició su actividad en pista en el circuito urbano de Las Vegas y cerró la primera práctica libre en la 20° posición. El piloto de Alpine completó 28 vueltas, pero no logró acercarse a los registros de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó 12° en la sesión.

La FP1 estuvo marcada por una pista resbaladiza en los primeros minutos y por la evolución constante del asfalto. Charles Leclerc fue el más rápido del entrenamiento al registrar un tiempo de 1:34.802, seguido por Alex Albon, Yuki Tsunoda y Max Verstappen.

Desde Alpine confirmaron que Colapinto tuvo dificultades con el equilibrio del A525, y la diferencia con Gasly quedó marcada tanto con neumáticos medios como con blandos. El francés selló un giro de 1:35.589, mientras que el argentino cerró en 1:36.758, quedando a 1.169 segundos.

La sesión incluyó múltiples salidas de pista por parte de distintos pilotos debido a la baja adherencia, entre ellos Norris, Piastri, Bearman, Bortoleto y Stroll. Aun así, todos lograron continuar sin daños en sus monoplazas.

Lo que viene para Colapinto en Las Vegas

El fin de semana continuará con el siguiente cronograma (hora argentina):

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 01.00

Sábado 22 de noviembre

  • Práctica Libre 3: 21.30
  • Clasificación: 01.00

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera (50 vueltas): 01.00

La televisación estará disponible por Disney+, Fox Sports, F1TV, y señales internacionales como DAZN, Sky Sports y ESPN Deportes.

La FP2 será clave para el trabajo de Colapinto y su equipo, en busca de mejorar el rendimiento del monoplaza y reducir la diferencia con el resto de la grilla en un circuito exigente como Las Vegas.

