Franco Colapinto inició su actividad en pista en el circuito urbano de Las Vegas y cerró la primera práctica libre en la 20° posición. El piloto de Alpine completó 28 vueltas, pero no logró acercarse a los registros de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó 12° en la sesión.

La FP1 estuvo marcada por una pista resbaladiza en los primeros minutos y por la evolución constante del asfalto. Charles Leclerc fue el más rápido del entrenamiento al registrar un tiempo de 1:34.802, seguido por Alex Albon, Yuki Tsunoda y Max Verstappen.

Publicidad

Desde Alpine confirmaron que Colapinto tuvo dificultades con el equilibrio del A525, y la diferencia con Gasly quedó marcada tanto con neumáticos medios como con blandos. El francés selló un giro de 1:35.589, mientras que el argentino cerró en 1:36.758, quedando a 1.169 segundos.

La sesión incluyó múltiples salidas de pista por parte de distintos pilotos debido a la baja adherencia, entre ellos Norris, Piastri, Bearman, Bortoleto y Stroll. Aun así, todos lograron continuar sin daños en sus monoplazas.

Publicidad

Lo que viene para Colapinto en Las Vegas

El fin de semana continuará con el siguiente cronograma (hora argentina):

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01.00

Sábado 22 de noviembre

Práctica Libre 3: 21.30

Clasificación: 01.00

Domingo 23 de noviembre

Carrera (50 vueltas): 01.00

La televisación estará disponible por Disney+, Fox Sports, F1TV, y señales internacionales como DAZN, Sky Sports y ESPN Deportes.

Publicidad

La FP2 será clave para el trabajo de Colapinto y su equipo, en busca de mejorar el rendimiento del monoplaza y reducir la diferencia con el resto de la grilla en un circuito exigente como Las Vegas.