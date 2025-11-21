Para el diputado del bloque San Juan Vuelve, Mario Herrero, la decisión de Fabián Martín de no asumir su banca como diputado nacional no solo modifica la representación prevista para San Juan, sino que, además, revela una forma de conducción que considera poco transparente y carente de coherencia política. En El Café de la Política, programa de GRUPO HUARPE, afirmó que la jugada “no fue una buena decisión” y que deja expuesto un problema de fondo sobre cómo se está gestionando el poder.

Lo que era un secreto a voces se terminó confirmando este jueves, cuando el oficialismo y el mismo vicegobernador confirmaron que no ocuparían el puesto por el cual fueron elegidos. A su vez, se conoció que quién ocupará dicha banca es Carlos Jaime, diputado provincial y que figuraba entre los suplentes en la lista de candidatos.

Publicidad

A partir de esa primera observación, Herrero explicó que la renuncia de Martín no sorprendió dentro del ámbito político. Aseguró que se trataba de una versión instalada desde hacía semanas y que la confirmación solo oficializó aquello que ya era comentado en distintos espacios.

“Independientemente del calificativo que se quiera utilizar, considero dos cuestiones: en primer lugar, es una definición estrictamente política del Gobierno. En segundo lugar, no constituye ninguna sorpresa; era absolutamente previsible, un secreto a voces”, señaló al remarcar el impacto que esta situación tiene en la credibilidad del oficialismo.

Publicidad

El legislador también se enfocó en el contraste entre lo anunciado en campaña y lo que finalmente sucedió. Recordó que Martín encabezaba la lista de Por San Juan y era presentado como pieza clave para representar a la provincia en el Congreso. Sin embargo, su renuncia modificó por completo esa lógica.

“La lectura era que este era el equipo de Orrego para representar a San Juan, pero cuando llegó el momento de salir a la cancha, salieron los suplentes y no los titulares. No fue una buena decisión”, afirmó Herrero, cuestionando la coherencia del mensaje original.

Publicidad

Falta de criterio a la hora de tratar proyectos

En esa misma línea, el diputado describió una dificultad persistente dentro de la Cámara de Diputados: la falta de equilibrio en el tratamiento de proyectos. Indicó que existe una marcada preferencia por las iniciativas del oficialismo, mientras que las propuestas opositoras suelen quedar relegadas. “En esta Cámara de Diputados se han abordado casi con exclusividad iniciativas planteadas por el oficialismo, ya sea por mensaje del Ejecutivo o por su bloque. Prácticamente no se ha tratado nada de la oposición y muchos proyectos importantes duermen en comisiones”, dijo.

Para Herrero, esta forma de funcionamiento contradice el discurso inicial del Gobierno sobre institucionalidad y apertura. Señaló que el ejercicio del poder debe incluir a todas las voces, más allá de la coincidencia ideológica.

“No se corresponde con lo declamado, porque quien ejerce el Gobierno no lo hace para un sector, sino para todos: los que piensan igual y los que piensan distinto”, expresó al remarcar una de las falencias más visibles de la gestión.

En conjunto, las declaraciones del diputado no se limitan a la renuncia de Martín, sino que buscan ubicarla como parte de un problema mayor. Para él, el episodio evidencia la dificultad del oficialismo para sostener un rumbo claro y un funcionamiento institucional equilibrado. Sus críticas, que combinan análisis político y reclamos de mayor transparencia, reflejan el malestar opositor y reabren el debate sobre cómo se construye representación en la provincia.