El fuerte viento que azotó a San Juan durante la tarde de este jueves dejó varias consecuencias y una de ellas se registró en Capital, donde una pesada rama de mora terminó desplomándose sobre un vehículo que estaba estacionado.

la pesada rama de mora solo afectó a la VW Suran.

El hecho ocurrió cerca de las 22 horas, en calle 25 de Mayo, antes de llegar a Ramón y Cajal y a pocos metros de Urquiza. Allí, una Volkswagen Suran quedó aplastada cuando una rama de gran tamaño se desprendió del tronco principal del árbol y cayó directamente sobre el rodado.

Detrás de la Suran había un Peugeot 504, que por apenas unos metros no fue alcanzado. Delante del vehículo afectado no había ningún otro auto, por lo que la rama terminó ocupando gran parte de la calzada de 25 de Mayo, justo frente al Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños materiales. Ahora resta determinar quién deberá hacerse cargo por los perjuicios generados por el ejemplar que cedió debido a la fuerza del viento.

La pesada rama obstruía casi todo el ancho de la calle.

El personal municipal retirará la rama que obstruyó el tránsito vehicular en la zona.