Con la presencia de los principales candidatos presidenciales, comienza el Coloquio de IDEA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El 55° Coloquio de IDEA, encuentro que reunirá a los principales empresarios del país, se desarrollará desde el miércoles en Mar del Plata con el presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri y los también postulantes presidenciales Alberto Fernández y Roberto Lavagna como parte de la nómina de invitados. La nueva edición del coloquio, convocada bajo el lema "A los hechos", comenzará el miércoles a las 20.00, con las palabras de la gobernadora bonaerense, María Eugenia vidal, y concluirá el viernes, con la disertación que realizará el presidente Macri, según detalló el cronograma oficial del encuentro. “El lema 'A los Hechos' tiene como objetivo impulsar iniciativas concretas basadas en los ejes principales de la generación de empleo, la calidad institucional y la integración social, bajo el paraguas de la búsqueda de desarrollo económico sostenible para nuestro país”, remarcaron los organizadores en la página web de IDEA. Dentro de los invitados internacionales se destaca Delia Ferreira, presidente de Transparency International, y Chris Colbert, de Harvard Innovation Lab. El jueves comenzará la actividad a las 9.00 cuando Federico Procaccini, presidente del 55° Coloquio de IDEA y CEO de Openbank, bajo la consigna de la reunión “A los hechos”, hable sobre “Los acuerdos para una Argentina posible”. Luego será el turno para que se aborde el tema “Futuro: empresarios, liderazgo y contagio” en una mesa integrada por Federico Braun, Carolina Castro, y Marcos Galperin. Al mediodía será el turno del candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, quien no asistía al Coloquio desde el 2005, cuando era ministro de Economía del mandatario Néstor Kirchner. Para el viernes, se destaca la apertura a las 9.00 con las palabras del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien hablará sobre “Justicia eficaz” . Luego, alrededor 10.30 será el turno de los editores periodísticos Hernán de Goñi, Daniel Hadad, Ricardo Roa, Fernán Saguier, Nora Veiras, y Edi Zunino, quienes hablarán sobre “Acuerdos: el rol de los medios”. El candidato a presidente por el Frente de todos, Alberto Fernández, está invitado a hablar a las 12.30, pero hasta el momento no se confirmó su participación. El ex jefe de Gabinete nunca asistió al evento en los últimos 16 años. El encuentro, que se llevará a cabo en la semana previa a la realización de la elección a nivel nacional, contará con la participación de los gobernadores recientemente electos o reelectos Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gerardo Morales (Jujuy) y Omar Perotti (Santa Fe). Por la tarde, está previsto que hablen el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y su par de la cartera de Producción y Trabajo, Dante Sica. El cierre está previsto a las 18.00 con las palabras de Macri, quien en el anterior Coloquio brindó una suerte de rueda de prensa, pero con la pregunta que le hacían los empresarios.