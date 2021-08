Con más de 4.500 menores de 12 a 17 años con comorbilidades inscriptos, comienza la vacunación en San Juan

La vacunación para menores es una realidad en todo el país. Finalmente, y tras una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que contó con la participación de los ministros de Salud de las provincias, se acordó que el proceso de vacunación para los jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades comenzará este martes 3 de agosto.

Si bien días atrás ya se había confirmado que se daría la vacunación para este grupo etario, faltaba la fecha de inicio de la campaña de vacunación anticoronavirus, algo que resolvió el Cofesa en este lunes. En San Juan, cabe mencionar, que el grupo establecido según las estimaciones del Ministerio de Salud Pública a vacunar, dentro los parámetros, son alrededor de 20.000 jóvenes.

A la fecha, el número de inscriptos es de 4.150 y el proceso en el que recibirán las dosis de la vacuna Moderna, que llegó al país a través de una donación del Gobierno de los Estados Unidos, será a partir del mediodía de este martes.

La cantidad total de vacuna con las que dispone San Juan para este grupo etario es de 15.540 dosis, todas de primera dosis (la vacuna de Moderna se compone de dos dosis).

Desde el Gobierno provincial informaron que todos aquellos inscriptos recibirán un mensaje de texto desde el 40340 con el horario y el lugar de vacunación. La documentación que deberán llevar consigo los mismos son la constancia del turno, DNI, certificado médico, asistir con un adultos y sin síntomas. Asimismo, quien esté interesado en acceder a la vacunación puede anotar a través de la web oficial del Gobierno de San Juan.

En declaraciones previas, la ministra de Salud sanjuanina, Alejandra Venerando, había destacado la habilitación de la vacuna para este grupo etario. "Creo que es fundamental tener una mayor cobertura para todos los que tienen una enfermedad para lograr la inmunidad de rebaño que todos queremos”, dijo Venerando.

También contó que en grupo, y para quien lo necesite por verse imposibilitados de ir hasta un centro de salud, irán casa por casa vacunando.Esta medida está orientada para todos aquellos que no tengan los medios para trasladarse hasta algún punto de vacunación. Los padres de los menores deberán consignar este detalle en la página oficial de la vacunación.

Comorbilidades: quiénes pueden vacunarse

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.