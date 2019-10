Con Musa Azar como acusado, comienza en Santiago del Estero el juicio de la Megacausa IV

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El represor Antonio Musa Azar deberá afrontar un nuevo juicio de lesa humanidad, cuando el martes comience en Santiago del Estero el proceso oral y público de la Megacausa IV, en que la que se investigan crímenes cometidos en esa provincia en noviembre de 1975. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero -conformado por los jueces Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Enrique Lilljedaj- tendrá a cargo este juicio que tiene al ex jefe policial como uno de los principales acusados. La Megacausa IV involucra a acusados de homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas, asociación ilícita y encubrimientos de delitos cometidos en perjuicio de militantes peronistas de Santiago del Estero. Además de Musa Azar -que tiene dos condenas por delitos de lesa humanidad-, también están imputados Jorge Alberto D'Amico, Ramón Bautista Cisterna, Humberto Valentín Collino, Ernesto José Arce, Julio Ramón Marchant, Carlos Alfredo Pithod y Eduardo Bautista Baudano. Durante las audiencias se investigarán las desapariciones de Julio Dionisio Arias, Pedro Pablo Arias, Ana María Murad, Hugo Alberto Gómez, Carmen Margarita Morales y una mujer que en ese momento era menor y sufrió abuso sexual con acceso carnal durante su cautiverio. En tanto, el miércoles continuarán en los tribunales federales de San Martín las audiencias en juicio por los crímenes cometidos durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva Montonera”, ocurrida en 1979 y 1980. Ese mismo día proseguirán las testimoniales en el juicio por crímenes cometidos contra más de 323 personas alojadas, entre 1976 y 1978, en el centro clandestino de detención instalado en Campo de Mayo y secuestradas en la llamada "Zona de Defensa IV". En Rosario, seguirán los alegatos en el juicio conocido como "Faced III", que tiene a trece imputados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial santafesina contra 152 víctimas. Con una inspección, continuará el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de la Policía bonaerense en San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas. La recorrida se realizará por la propia dependencia que funcionó en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1º de La Matanza. Además, el miércoles y viernes proseguirán los testimonios en el juicio conocido como "Di Nápoli", por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad bonaerense de Zárate. En esa causa son juzgados Omar Di Nápoli, médico naval; Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo; y Jorge Bernardo, ex capitán de navío por delitos contra 17 víctimas. El jueves, en tanto, continuarán los alegatos en el juicio denominado "Coordinación Federal" compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la esa dependencia. Ese día, seguirán en Jujuy las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar. También el jueves, continuarán las audiencias del tercer megajuicio que se realiza en San Juan, en el que se juzga a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello. El viernes, finalmente, continuarán en Mendoza las lectura de las acusaciones en el juicio contra 20 imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.