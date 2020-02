Con ollas populares y una marcha, organizaciones repudian la visita del FMI a Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con ollas populares en el Obelisco y una marcha hasta las oficinas porteñas del FMI, organizaciones sociales y políticas rechazaron hoy la llegada a Argentina de una delegación de ese organismo multilateral de crédito, en vísperas de una nueva negociación sobre los vencimientos de la deuda.



El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Darío Santillán fueron parte de la actividad que desarrollaron a partir de este mediodía un total de once organizaciones sociales y políticas, que se congregaron en el Obelisco, en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes.



Poco después de las 13, los manifestantes emprendieron su marcha hacia las oficinas porteñas del FMI, ubicadas en Paraguay y 9 de Julio.



"La deuda es con el pueblo, no con el FMI", dijeron voceros de FOL en diálogo con Télam y remarcaron que su reclamo pasa por la "suspensión del pago" de las obligaciones que Argentina tiene con el FMI y la puesta en marcha de una investigación sobre los fondos que reclaman los acreedores.



Para esta tarde, en tanto, se prevé que otras organizaciones políticas y sociales se congreguen en la zona del Congreso de la Nación, para expresar su apoyo a las negociaciones encaradas por el Gobierno en relación a la deuda pública externa.



"Las riquezas que producimos se tienen que destinar a políticas públicas para favorecer el acceso a la tierra y la vivienda de las familias más pobres, mejorar las condiciones de habitabilidad en nuestros barrios y para que no haya ninguna piba ni pibe que pase hambre", postularon entre muchos otros reclamos.



Mientras tanto, el Congreso Nacional se prepara para recibir esta tarde al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que exponga ante los diputados sobre los términos de una nueva negociación de plazos con el FMI.



En tanto, como parte de una jornada nacional, las movilizaciones en rechazo a la presencia de la delegación del FMI en la Argentina se replicaron hoy en distintos puntos del interior del país, como fue el caso de las ciudades de Córdoba y de Mar del Plata.