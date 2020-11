Con síntomas, rezando y alejado de la Iglesia: así fueron los días del padre Rómulo Cámpora con Covid

Hace hincapié en la solidaridad. Es más, dice que ese es el remedio para curar la pandemia. Es religioso, pero durante un mes estuvo alejado de la Iglesia porque el Covid-19 lo llevó a un confinamiento estricto. El sanjuanino Rómulo Cámpora tiene 53 años y está de nuevo en actividad tras superar el virus. Actualmente es párroco de Santo Domingo en Iglesia y capellán de la policía en aquel departamento.

A su atuendo típico de monje le sumó, como todos, el barbijo. Sin embargo, su actividad lo llevó a contraer la enfermedad el pasado 19 de octubre. Con el correr del tiempo, logró curarse. Dice que todo se lo debe a Dios, su ‘fiel compañero’ en esta vida.

Sus días fueron difíciles. Considera que la experiencia fue ‘complicada’. Pasó de un intenso dolor de cabeza a un malestar corporal general que lo llevó directamente a la cama. Solamente se levantaba para recibir la comida que sus amigos le acercaban hasta el jardín de su casa. Ahí usaba barbijo, de lo contrario evitaba hacerlo porque se quedaba sin respiración.

En este lapso comprobó dos cosas: el respeto de los médicos que se comunicaron por teléfono con él y el apoyo de su grupo de amigos que le acercaban desde alimentos hasta palabras de aliento por mensajes de texto. “Son personas totalmente desinteresadas”, los califica.

A los síntomas tradicionales se le sumó la dificultad para caminar y la reducción de la visión. Eso no le imposibilitó a rezar, actividad que realiza constantemente, aunque señala que fue distintos. Vio a Dios de otra manera. Él se consideró más que nunca un canal para elevar las oraciones de aquellos sanjuaninos que perdieron un familiar o están batallando contra la enfermedad.

Sabe que la tarea de los médicos y enfermeros no es fácil. Es más la valora mucho. Tanto o igual que los efectivos de la policía. “Muchos arriesgan su vida diariamente para ayudar a personas vulnerables o que están necesitando una mano”, cuenta.

Lejos de tener algunas comorbilidades, asegura que en el 2009 tuvo un antecedente con otra de las pandemias que paralizó al mundo: la Gripe A o H1N1. Si bien los médicos no se lo informaron de manera oficial, el religioso dice que tuvo todos los síntomas característicos.

Esa enfermedad lo llevó a estar en aislamiento más de tres meses. Ni siquiera pisó un peldaño de la escalera de la Catedral, en Capital. Estaba entrenado en esa materia porque asegura que los síntomas eran similares: dolor de cabeza y decaimiento general.

La tarea humanitaria del padre Cámpora en Iglesia. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Evaluando esa situación, sostiene que la sociedad debe acostumbrarse a usar las medidas de prevención recomendada por las autoridades. “Creo que todo lo que tiene que ver con alcohol en gel, barbijo y distanciamiento lo vamos a tener que involucrar en nuestra vida por un buen tiempo. Eso ayuda mucho”, expresa.

Dice que el tapaboca forma parte de su atuendo. Sin embargo, destaca que esa barrera de protección le impide respirar un poco.

“Soy una persona que no puede estar en espacios cerrados o muy calefaccionados. Me pone muy molesto tanto es así que me trajo dificultades a la hora de respirar”, indica.