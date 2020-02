Con un clima caldeado, Independiente buscará recuperarse ante Fortaleza por la Sudamericana

Independiente buscará mañana ante sus hinchas, en un clima caliente, recuperarse del duro golpe que le popinó Racing en el clásico de Avellaneda, el ultimo domingo, al vencerlo por 1-0 con dos jugadores menos, cuando reciba a Fortaleza de Brasil por la Copa Sudamericana.



El partido se jugará en el estadio Libertadores de América desde las 21.30, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será televisado por la señal ESPN 2.



El debut del "Rojo" en la Copa Sudamericana -un torneo que ganó en dos oportunidades- llega cargado de presiones para los jugadores, que serán recibidos seguramente con reclamos y críticas tras la durísima derrota en el clásico ante Racing el ultimo domingo.



Se supone que los hinchas locales descargarán también su fastidio contra la dirigencia del club, por lo que el Libertadores de America se asemejará mucho a una caldera.



En cuanto a lo futbolístico, el entrenador Lucas Pusineri no haría demasiados cambios con respecto al equipo que perdió ante la "Academia" por la Superliga.



La única modificación sería en la defensa ya que volvería Alexander Barboza, recuperado de un problema cervical, en lugar del juvenil Sergio Barreto. El resto del equipo ante Fortaleza seria el mismo que cayera ante Racing.



Pusineri por otra parte festejó ayer el retorno de Gastón Togni, quien se reintegró a los entrenamientos tras su participación en el Preolímpico Sub-23, donde la selección argentina fue campeona y consiguió el pasaje a Tokio 2020. Togni podría integrar el banco de suplentes.



En otro orden, Martín Benítez es pretendido por el Vasco da Gama y el Inter de Porto Alegre, que dirige Eduardo Coudet. Benítez, de 25 años, podría partir -según las negociaciones encaradas en Brasil- solamente a través de una venta definitiva, ya que la dirigencia "roja" no tiene intenciones de cederlo a préstamo. Su cláusula de rescisión es de 20.000.000 de dólares.



En las últimas horas se conoció también el interés de Cerro Porteño por Cecilio Dominguez, que ya jugó en el "ciclón" paraguayo en la temporada 2015-2016. Sin embargo, en Avellaneda aún no recibieron ninguna oferta por Domínguez.



Con respecto al Fortaleza, que dirige el ex arquero brasileño Rogerio Ceni y donde juega el argentino nacido en Mar del Plata Mariano Vázquez, el equipo finalizó en el noveno puesto en el ultimo torneo Brasileirao. En el ultimo compromiso por la Copa del Nordeste, el sábado pasado, venció 3 a 0 al Santa Cruz.







--Posibles formaciones--







Independiente: Martin Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander barboza y Juan Sánchez Miño; Domingo Blanco, Lucas Romero, Brian Romero; Leandro Fernandez; Cecilio Domguez y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.



Fortaleza: Paulo Marcos de Jesus Ribeiro; Felipe Alvez, Osvaldo Lourenço Filho, Romarinho y Edson Caríus;



Paulo Roberto Valoura, Felipe y David Corrêa da Fonseca;Wellington Paulista, Wanderley de Jesus Sousa y Mariano Vazquez. DT: Rogerio Ceni.







Arbitro. Wilmar Roldán (Colombia)



Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)



Hora: 21.30



TV: ESPN 2.