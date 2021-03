Con una app facilitan los trámites de los alumnos de la Facultad de Filosofía

El avance de la tecnología en general tiende a hacer más fácil la vida de los seres humanos y ese también es el objetivo que busca la recientemente lanzada aplicación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) que desde este viernes ya se puede descargar en teléfonos y tablets.

La decana Rosa Garbarino en diálogo con DIARIO HUARPE destacó la importancia de esta herramienta que detrás, según dijo, “tiene un trabajo enorme” de un equipo liderado por Gastón Sisterna y otros colaboradores encargados del diseño y puesta a punto de la aplicación.

“En plena pandemia buscábamos la forma de seguir comunicados con los alumnos y lo hicimos con esta aplicación que es gratuita, que no consume datos y que tiene el mapeo de toda la oferta de la facultad. Nosotros empezamos las clases el 22 de marzo, pero hoy ya la aplicación está activa”, señaló.

Con una interfaz blanca y verde, la aplicación es bastante intuitiva para que los usuarios puedan guiarse con facilidad. El fin es hacer todo tipo de trámites como la inscripción a mesas de exámenes en el SIU Guaraní, leer noticias de la facultad, conocer los planes de estudios de las carreras y gestiones en general que hacen a la vida de los universitarios.

“Esto es para comodidad de alumnos, docentes y personal no docente. Como tenemos que ser estrictos con el distanciamiento social, vamos a cumplir con este requisito del Comité Covid y también con la bimodalidad. Tenemos que fortalecer la virtualidad con encuentros presenciales porque no vamos a volver a la realidad que conocíamos anteriormente en el mundo. Entonces esto nos ayuda a que estemos más y mejor en contacto entre alumnos, profesores y personal no docente”, cerró Garbarino.

¿Cómo se baja?

La aplicación ya está subida al Play Store para dispositivos con Android y en el Apple Store para los teléfonos que usen iOS. Sin embargo, los alumnos de Filosofía pueden descargarla desde la fanpage de la Facultad de Filosofía en Facebook o escaneando el código QR en los banners que se colocaron en el edificio de Ignacio de la Roza entre Catamarca y Sarmiento.