Unidos en un mismo sentir, cientos de sanjuaninos llegaron este miércoles a la noche hasta la Plaza 25 de Mayo, notablemente movilizados por el hecho de público conocimiento sucedido este lunes en el Centro Cívico. Acompañados de velas y carteles, padres, madres, docentes e incluso alumnos de la escuela a la que asistía la joven fallecida marcharon de manera pacífica, reclamando una mayor presencia del Estado y la posibilidad de acceso a la atención de salud mental.

En silencio, con lágrimas en los ojos y la sensación de impotencia de no haber podido hacer nada por los que ya no están, tal como manifestaron, y para que no existan más personas que elijan terminar con sus vidas de manera voluntaria, hoy quisieron visibilizar el tema que, según muchos de ellos coincidieron, aún es tabú.

"Estoy acá porque me duele lo que está pasando, es preocupante. Se nos están yendo nuestros jóvenes. Están tomando estas decisiones tan drásticas y no sabemos qué es lo que pasa. Necesitamos que las obras sociales cubran los tratamientos como corresponde y aquellos que no tengan este medio, tengan la posibilidad de asistir a un hospital o a un puesto sanitario y saber que van a recibir atención de manera inmediata y no con turnos cada tres meses, eso no es asistencia", dijo visiblemente movilizada, María Eugenia Riberos, mamá de dos adolescentes, a DIARIO HUARPE.

La mujer aseguró que durante este tiempo, los chicos están bajo mucha presión por parte de los adultos y que como papás, a veces no se comprende el daño que eso puede generar. "La presión de la escuela, de cumplir con las notas, del comportamiento. En el momento que me enteré de lo que pasó, me dio mucho miedo. Hablé con mi hija y le dije que no me importa una nota o su orientación sexual, la quiero feliz y viva, la quiero conmigo", resaltó.

La cita estaba pactada para las 20 horas y poco a poco cientos de sanjuaninos fueron llegando hasta el punto de encuentro para reclamar algo acceso a salud mental y gabinetes interdisciplinarios en cada escuela. Bajo las miradas curiosas de aquellos que transitaban por las calles que rodean a la Plaza 25 de Mayo, quienes eligieron alzar la voz se organizaron para elevar su pedido.

"Estoy acá porque me parece preocupante la situación, porque no se habla lo suficiente. Si hoy no estuviéramos acá, se estaría ocultando como se hizo durante mucho tiempo. Siento que faltan muchas herramientas y que nadie sabe cómo manejar la situación. Creo que en la escuela no saben cómo actuar y por eso pedimos el dictado de talleres de educación emocional. Durante la sentada del mismo lunes, tuvimos la oportunidad de que nos dejaran hablar. Estoy acá por los que no pudieron hablar, por lo que no supieron llevar la situación y término en algo horrible", dijo Valentina Yuste de 16 años, alumna de la Escuela Industrial.

Para la adolescente, uno de los factores principales es la falta de contención. "Siento que los jóvenes de ahora se aíslan mucho porque estamos en una realidad que cambia constantemente y si no se cuenta con la contención de la familia, que para mí es el núcleo de todo, contribuye a que no se pueda hablar y sientan que no pueden expresarse", puntualizó la alumna.

En la movilización no sólo estuvieron presentes padres e hijos, sino también aquellos que trabajan con los más chicos. Los docentes sintieron la necesidad de estar presentes porque no son ajenos a la problemática.

"No tengo hijos, pero trabajo día a día con adolescente y son como hijos, como hermanos menores, entonces realmente siento que este flagelo nos toca muy en lo profundo a aquellos que estamos cerca de los chicos. Como sociedad debemos dejar de mirar a un costado y de esconder lo que está pasando. Fue una constante que durante muchos años este tipo de problemas se trató de invisibilizarlos y en necesario que dejen de ser un tema tabú y empecemos a charlarlos. Si nos unimos y empezamos a trabajar de manera conjunta, es la única manera en que vamos a poder ayudar a aquellos que lo necesitan", dijo Matías Zafe, docente.

Para el profesional, la pandemia y la situación socioeconómica que atraviesa el país son factores fundamentales para generar este tipo de situaciones. "Los grandes también tenemos la culpa, porque vivimos pensando en atender sólo lo económico y se descuida lo emocional. Sentimos que lo damos todo, pero en muchos casos únicamente pensamos en lo material", concluyó.

Finalmente, la marcha terminó en las escalinatas de la Iglesia Catedral, con un sentido pedido a las autoridades tanto gubernamentales como mayor presencia del Ministerio de Educación en las escuelas, con la posibilidad de contar con un gabinete psicológico en cada institución de San Juan y el aporte del Ministerio de Salud para abordar todas las enfermedades relacionadas con la salud mental.