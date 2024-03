Lo que inició en la primera sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Caucete, en las últimas horas se transformó en un escándalo. Es que el reclamo del concejal de Juntos por el Cambio, Emanuel Castro, con el apoyo del resto de los ediles opositores, planteó que el salario que cobran es bajo y que incumple con la norma de la carta orgánica de que deben percibir el 80% de lo que gana la intendenta Romina Rosas. Días después, el propio Castro amenazó con iniciar acciones legales con el presidente del Concejo al darse cuenta de que la ordenanza que se votó quedaba en evidencia un reclamo salarial. Por todo esto es que la intendenta utilizará el veto para eliminar de plano la solicitud.

El núcleo de la discusión se dio porque Castro junto a los ediles Ramiro Farrán, José Giménez, Marina Poblete y Luis Roca expresaron en la sesión ordinaria, y así quedó asentado en la versión taquigráfica, que los sueldos que cobran actualmente son tan bajos que no pueden corresponder al 80% del salario de Rosas. Actualmente, un concejal de Caucete está cobrando aproximadamente $500.000 de básico.

Por esto es que solicitaron, mediante una ordenanza, modificar el presupuesto para que se realice un incremento salarial a los ediles y también a los asesores de los concejales. Ante esto, y luego de opinar en contra de ello, el presidente del parlamento departamental, el oficialista José Luis Giménez, confeccionó el texto de la ordenanza y en los fundamentos asentó al autor de la moción que realizó Emanuel Castro.

Esto último generó un conflicto personal entre Castro y Giménez, ya que el edil de Juntos por el Cambio le exigió al presidente del Concejo que retire su nombre de la ordenanza prometiéndole iniciar acciones legales si no lo concretaba. Para la máxima autoridad del Deliberante, “Castro no quería quedar en evidencia al darse cuenta qué lo que hizo fue un reclamo salarial y que lo hace en plena crisis económica dónde muchos cauceteros no llegan a fin de mes”.

Pero aún existe un agravante, que es que cualquier concejal puede solicitarle a Contaduría del municipio de Caucete que les informe si el salario que perciben cumple con la carta orgánica y realmente representa el 80% de lo que gana Rosas. Esa información, indicaron desde la comuna, es de fácil acceso porque los concejales tienen la potestad de realizarlo sin solicitar pedido de informes u otra herramienta legislativa.

Todo este trasfondo se terminará resolviendo en las próximas horas cuando la intendenta Romina Rosas tenga en sus manos la ordenanza de la discordia. Altas fuentes municipales ya adelantaron que será vetada de plano la ordenanza por lo tanto chocará con el objetivo de los ediles opositores de obtener un aumento salarial en plena crisis económica.

Los concejales de Caucete perciben el 80% del salario de la intendenta, esto está establecido por Carta Orgánica. Actualmente, esto representa un básico de $500.000.