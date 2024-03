Un aumento del 20% en los salarios de marzo sin bono, es el punto en común que tuvieron los representantes gremiales de UPCN, Sindicato Médico, ATSA y Sitraviap en la consulta que le hizo DIARIO HUARPE. Los referentes sindicales de los empleados estatales insistirán en que los incrementos sean remunerativos y terminar con los bonos de suma fija que a la larga se pierden. Ahora habrá que esperar que decisión tomarán desde el Gobierno de San Juan que recientemente decidió liquidar los sueldos con un porcentaje de aumento más la suma fija a pesar de que no fue aceptado por los sindicatos.

El secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, dijo que “hace unos días estuve en comunicación con representantes del Gobierno y fui claro, queremos un aumento del 20% en los salarios de marzo que sea remunerativo y sin suma fija”. Villa, profundizó la postura y afirmó que “cualquier otra propuesta es insuficiente y estamos disconformes porque actualmente nos encontramos con que nos falta dinero para sostener la obra social y la cobertura a las que están acostumbrados nuestro afiliados por el exponencial incremento del precio de los remedios de mayor consumo”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En la misma línea opinó Daniel Sanna, secretario general del Sindicato Médico, quién además de aclarar que pidieron el 20% en marzo sin suma remunerativa, agregó que “es la manera que tenemos de asegurarnos en estos tiempos de crisis que lo que consigamos se sostenga en el tiempo, cuestión que con un bono de suma fija no sabemos. Y también insistimos en que nos hagan efectivo el 25,5% de la inflación de diciembre”. Sanna dijo además que “esta vez las autoridades no nos pueden decir que no hay plata como nos vienen diciendo, ya que cuándo se sientan con los docente siempre tienen fondos para sumar en la propuesta”.

El secretario general de los trabajadores de la Salud (ATSA), Alfredo Duarte, fue escueto y contundente: “Ya le hicimos el planteo al ministro de Salud, queremos el 20% de aumento en los salarios de marzo sin suma fija y que nos recompongan el 25,5% de la inflación de diciembre pasado que debería haberse pagado porque así estaba acordado en la paritaria del 2023 con la gestión anterior”.

Por último, David Alonso, secretario general de Sitraviap (trabajadores viales), expresó que “seguiremos insistiendo en que los salarios no pueden perder ante la inflación, teniendo en cuenta eso es el incremento salarial que pedimos y por supuesto que sea remunerativo porque si no el impacto a largo plazo es negativo”.

Ahora los trabajadores estatales deberán esperar a que exista una reunión y si no se concreta ya informaron las autoridades del Gobierno que liquidarán los salarios de marzo con un incremento del 17% más una suma no remunerativa de $25.000.

Publicidad

Textuales