Concejales de Chivilcoy se suman a iniciativa de congelarse el sueldo por 180 días

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien días atrás por decreto decidió congelarse el sueldo por 180 días, informó que también se sumaron a la iniciativa los concejales del distrito, y que el dinero que se ahorra será destinado a generar un "Fondo contra el Hambre para los comedores".



"Cuando mirábamos con nuestra jefa de Gabinete y nuestro secretario de Hacienda la aprobación de las (leyes de) Emergencias, y veíamos el reclamo de la gente de por qué no se incluye el gasto político, jubilaciones de privilegio, decidimos por decreto congelar el sueldo por 180 días, y a resultancia de lo que ocurra en esos días podremos extenderlo por un año”, dijo hoy el jefe comunal en diálogo con radio Provincia.



En esa línea, explicó que además de su salario, se congelaron los haberes de todos los funcionarios de la planta política, y que los concejales ayer presentaron un proyecto para también congelar su dieta por 180 días.



"Con ese dinero que se ahorra, sumado a lo nuestro, se genera un Fondo contra el Hambre para los comedores”, resaltó.



En ese sentido, dijo que “algunos intendentes me han consultado de cómo lo hicimos porque está prohibido que el Intendente cobre menos de lo que establece la ley”.



Por otro lado, se refirió al vínculo con el gobernador Axel Kicillof y explicó que es el único intendente de Consenso Federal, por lo tanto aún no se reunió con el mandatario provincial.



"Ayer estuve reunido con ministros nacionales que me han atendido muy bien, pero con Provincia no he tenido contacto. Seguramente tendremos algún contacto en breve”, apuntó.