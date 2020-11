Concejales oficialistas de Calingasta desmienten al intendente: “Nos debe los balances del 2018, 2019 y 2020”

Celso Astudillo, presidente del Concejo Deliberante de calingasta, y Adolfo Ibazeta, primer concejal del bloque oficialista que responde al intendente Jorge Castañeda, en diálogo con DIARIO HUARPE confirmaron que todavía no pueden revisar ni aprobar los balances de este año porque el Ejecutivo municipal debe los de 2018 y 2019. Una confirmación que pone en tela de juicio las declaraciones que hizo en este medio (a principios de noviembre), el intendente Jorge Castañeda; en el marco de las respuestas a las denuncias públicas que hizo también en este medio (el 30 de octubre), el concejal Andrés Escuela por presuntas irregularidades en los balances municipales.

Vale recordar que en ese momento, el intendente Castañeda manifestó que el edil sólo buscaba un show mediático para llamar la atención, ya que las cuentas del municipio están aprobadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia hasta el año pasado y que los balances los pasaban simultáneamente al Concejo Deliberante y que este cuerpo no los trataba.

Celso Astudillo tomándole juramento a Andrés Escuela.

“En esta yo no voy a sacar los pies del plato, porque nosotros podríamos cumplir mejor nuestras funciones si tuviésemos en el Concejo todos los meses el detalle de los ingresos y egresos, como dice la ley”, dijo Astudillo, “Pero, sinceramente, nos están debiendo todo el 2018, 2019 y lo que va del 2020”, y luego agregó: “A ver...no es que hay una malversación de fondos, porque las boletas están, lo que pasa es que veo que desde años viene trabajándose así y aunque no deberían ser así, es una especie de costumbre que imagino debe pasar en todos los municipios”.

Adolfo Ibazeta, concejal del Frente Todos, Calingasta.

Por su parte, el concejal Adolfo Ibazeta confirmó lo mismo que Astudillo, pero en relación al último punto planteado por el presidente del Concejo, fue más crítico al manifestar: “La ley establece que los balances deben presentarse en tiempo y forma todos los meses. Pueden haber algunos retrasos por diferentes motivos, pero de ahí en más, tres años, no sé”.

Sobre las boletas y facturas polémicas

A la hora de consultarlos sobre la denuncia pública que hizo el concejal Escuela el 30 de octubre en este medio, las boletas y facturas supuestamente irregulares, Ibazeta dijo que más allá de que las irregularidades existan o no en los balances, ya hay una falta grave y tiene que ver con que no se enviaron los balances al Concejo.

“Yo no puedo decir si están bien o están mal los balances porque no las he visto y no estoy en la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo”, expresó. “De todos modos, yo creo que Escuela debería haber ido primero al Tribunal de Cuentas objetando los balances o a la Justicia denunciando las irregularidades”.

En este punto el concejal Astudillo también expresó: “Yo creo que el concejal Escuela se equivoca al salir a mostrar cuestiones que tienen que ver con la parte privada y juega con la moral y buena actitud de la gente que colaboró y colabora con el municipio. Me parece que la cosa pasa por respetarnos y tener ciertos códigos. Además, yo creo que la denuncia la tiene que hacer bien, no a través de los medios”.

En cuanto a los casi 100 kilos de carne que se compraron en el 2017 (para los participantes del encuentro de montaña, según el intendente), el presidente del Concejo dijo: “Esa carne se compró, se comió en ese evento y se pagó. No es que alguien se quedó con la plata. Podés estar o no de acuerdo con comprar 100 kilos de carne o comida para los eventos cuando viene gente de la ciudad, pero los departamentos del interior, como nosotros, tenemos siempre esa buena intención de hacerles almuerzos a esa gente, por más que vengan con viáticos para comer, porque es una cuestión de costumbre y siempre se hizo así”.

Por último, y como reflexión final, el concejal Ibazeta expresó: “La idea es que el Concejo no pierda credibilidad frente al pueblo, porque la gente necesita hechos concretos”.