Castañeda dice que el concejal Escuela sólo busca un show mediático para que lo tengan en cuenta

Tras la denuncia pública que hizo en DIARIO HUARPE el concejal de Calingasta Andrés Escuela sobre presuntas irregularidades en los balances presentados por el Ejecutivo municipal, este martes el intendente Jorge Castañeda aseguró que las cuentas del municipio están aprobadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que el edil sólo busca llamar la atención.

“Lo único que quiere es armar un show televisivo, radial y gráfico para que lo tengan en cuenta”, empezó manifestando Castañeda. “Lo que está diciendo es mentira porque el municipio tiene aprobadas todas las cuentas hasta el año pasado”.

Según Castañeda, Escuela sólo muestra una parte de la historia porque en el reverso de las facturas es donde están las imputaciones, es decir, el destino de cada compra.

“Por ejemplo, en la factura de la carne el municipio compró 98 kilos para el Encuentro de Montaña que se hizo en esos días en el departamento, porque el municipio se comprometió a poner la carne para el asado que se les hacía a todos los que participaban del evento. Es decir, no era para comer yo o mis familiares o amigos”, indicó.

En cuanto a los importes de servicios brindados por empresas que no son del rubro o compras de repuestos varios para vehículos sin el detalle correspondiente, Castañeda dijo: “Hay empresas que tienen muchos servicios y facturan por todos los servicios que venden, pero si la AFIP no se los prohíbe, nosotros no podemos hacer nada”.

Vale recordar que el Concejal de Nueva Dirigencia puso el ojo en las empresas amigas del municipio como, por ejemplo, Cimientos que, según Escuela, está a nombre de Guajardo que es mano derecha del exdiputado Alfredo Amín.

“No recuerdo una empresa Cimientos”, dijo Castañeda. “Pero puede ser que ese señor en algún momento puso un lavadero y nosotros le compramos el servicio”.

Cimientos figura como una empresa de construcciones e instalaciones, pero así todo en el 2016 le facturó al municipio varios servicios de lavado de vehículos. Después, el Concejal calingastino dice que en el 2016 aparecen facturas dudosas de $22.360 por un servicio de comida, de un monto similar de una gomería que vende artículos de limpieza, otra de un quiosco por $48.000 por trabajos de construcción y así muchas más que van a denunciar.

“No sé por qué no se anima a denunciarlo y habla de presuntas irregularidades. Por qué no investiga primero y denuncia como tiene que denunciar ante las autoridades que correspondan”, dijo Castañeda.

Sobre las cuentas

En relación al tema “Cuentas Aprobadas”, el intendente de Calingasta aseveró que las cuentas del municipio están aprobadas hasta el año pasado. “Las cuentas del municipio están aprobadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia hasta el año pasado”, manifestó. “Los balances los pasamos simultáneamente al Concejo, pero el Concejo no las trata. Y al no tratarlas, el Tribunal no se va a atrasar tampoco. Son controles distintos”.

Por último, Castañeda dijo que por estas horas está analizando con su abogado que acción legal iniciar para contestarle al concejal Escuela.