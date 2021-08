Concepción retomó la actividad con un triunfo ante Bancaria

Después de 100 días de inactividad en el Hockey sobre Patines en la provincia de San Juan, en la noche del lunes se relanzó el torneo que se venía desarrollando con aquellos partidos que fueron suspendidos en su momento debido a los casos de Covid en los distintos planteles.

El regreso del hockey tuvo una condimento extra, que fue también el regreso del público a las distintas canchas donde hubo un partido, con un cupo de 150 personas que compraron su ticket.

En el encuentro que se debía de la 4° fecha de la Zona A, Concepción venció en su cancha de la Villa Mallea a la Unión Deportiva Bancaria por 5 a 3 con los goles de Mauro Giuliani en tres oportunidades, Martin Ortiz y Marcos Vega, descontaron para los bancarios Luis Maldonado en dos ocaciones y Sebastián Molina.

Mientras que por la misma zona en un partido pendiente de la fecha 5, Olimpia no pudo como local, ya que cayó ante Richet y Zapata por 5 a 3. Los goles del Violeta fueron convertidos por Gino Lavia (2) Juan José Marín, Ignacio Prudkin y Federico Mura, mientras que descontaron para los Turcos Federico Ortiz (2) y Federico Deguer.

Mientras que el líder de la Zona B UVT empató como local ante Estudiantil por 3 a 3 en un encuentro correspondiente a la fecha 6, Carlos López, Federico Fornasari y Víctor Núñezanotaron para los Comunitarios, mientras que Gonzalo Gómez, Franco Lobos y Lucas Peralta lo hicieron para el Albiverde.

Por último, también por la Zona B, Social San Juan se hizo fuerte como visitante, goleó a Unión en el Gigante de Rawson por 7 a 3 con goles de Matías Martin (2), Osvaldo Raed (2), Mauricio Montaño y Facundo Peralta (2). Descontaron para el Azul Mariano Castro, Gonzalo Aracena y Alex Castro.

La semana tendrá más partidos para borrar los asteriscos, este miércoles a las 21.30 se jugarán tres partidos: Concepción vs Lomas de Rivadavia (Fecha 5), Valenciano vs Banco Hispano (Fecha 6) y Estudiantil vs Aberastain (Fecha 7).

Mientras que el viernes se completarán los partidos pendientes con los siguientes encuentros. Richet y Zapata vs Concepción (Fecha 6), UVT vs Valenciano (Fecha 6), Banco Hispano vs SEC (Fecha 7) y Social San Juan vs Huarpes (Fecha 7).

ASÍ ESTÁN LAS POSICIONES

ZONA A

ZONA B