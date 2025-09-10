Publicidad
Provinciales > Empleo

Concesionario Goldstein busca Asesor Comercial para venta de autos 0km

La empresa lanzó una convocatoria laboral para sumar un perfil con experiencia comprobable en el rubro automotriz, manejo de redes sociales y conocimientos de financiación.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

El concesionario y service oficial Goldstein abrió una búsqueda laboral para incorporar a su equipo un Asesor Comercial especializado en venta de vehículos 0 km, una posición clave para quienes cuentan con experiencia en el sector automotriz y una marcada orientación al cliente.

La convocatoria apunta a candidatos con fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de negociación y cierre de ventas, además de un perfil dinámico y proactivo. Como requisito excluyente, la empresa solicita experiencia comprobable en el rubro, lo que garantiza un conocimiento sólido del mercado automotor.

Requisitos

  • Manejo de redes sociales para potenciar las estrategias de venta.
  • Conocimiento de herramientas de financiación y administración de agenda.
  • Experiencia en ventas a través de distintos canales: telefónica, web y presencial.

Las personas interesadas en participar de la búsqueda deberán enviar su Currículum Vitae al correo electrónico departamentorecursoshumanos.cv@gmail.com, colocando en el asunto “Asesor Comercial de Venta 0km”.

 

