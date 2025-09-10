Provinciales > Empleo
Concesionario Goldstein busca Asesor Comercial para venta de autos 0km
POR REDACCIÓN
El concesionario y service oficial Goldstein abrió una búsqueda laboral para incorporar a su equipo un Asesor Comercial especializado en venta de vehículos 0 km, una posición clave para quienes cuentan con experiencia en el sector automotriz y una marcada orientación al cliente.
La convocatoria apunta a candidatos con fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de negociación y cierre de ventas, además de un perfil dinámico y proactivo. Como requisito excluyente, la empresa solicita experiencia comprobable en el rubro, lo que garantiza un conocimiento sólido del mercado automotor.
Requisitos
- Manejo de redes sociales para potenciar las estrategias de venta.
- Conocimiento de herramientas de financiación y administración de agenda.
- Experiencia en ventas a través de distintos canales: telefónica, web y presencial.
Las personas interesadas en participar de la búsqueda deberán enviar su Currículum Vitae al correo electrónico departamentorecursoshumanos.cv@gmail.com, colocando en el asunto “Asesor Comercial de Venta 0km”.