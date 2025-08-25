Un violento episodio durante un asado en una obra en el Loteo El Prado, en el departamento 9 de Julio, terminó con un albañil, Elías Rodrigo Rosales Palacios, condenado por causarle lesiones graves a un compañero de trabajo, Williams Horacio Ávila, al perforarle el intestino con un hierro. A pesar de la gravedad del ataque, que inicialmente fue caratulado como homicidio en grado de tentativa, Rosales recuperó su libertad gracias a un acuerdo de juicio abreviado y una pena de tres años de prisión en suspenso, es decir, sin cárcel.

El hecho aconteció en los primeros minutos del 28 de junio de 2025. Rosales, la víctima Ávila y otros dos compañeros, todos albañiles, habían estado colocando pisos en uno de los lotes de ese complejo habitacional. Esa misma tarde, el hombre que los contrató les llevó carne para que hicieran un asado y se quedaran a terminar el trabajo. En esa cena, los presentes abusaron de las bebidas alcohólicas lo que derivó en una pelea entre la víctima y el victimario. Primero, Rosales golpeó al damnificado con trompadas y patadas, después utilizó un elemento más contundente, un hierro, que no solo usó para golpearlo en la cabeza, sino que después lo implementó como un arma blanca y lo apuñaló.

Ávila fue trasladado hasta su casa esa misma noche, pero a causa de los fuertes dolores, sus padres lo llevaron hasta el hospital Marcial Quiroga, en Rivadavia. Allí, pasó a terapia intensiva y luego fue operado, porque el hierro le había perforado el intestino delgado.

Rosales fue detenido el 11 de julio, a pedido del fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, de la UFI de Delitos Especiales. En esa oportunidad, el caso fue caratulado como homicidio en grado de tentativa. El imputado estuvo cumpliendo prisión preventiva como medida cautelar por el lapso de casi dos meses. Sin embargo, la semana pasada se arribó a un acuerdo con la defensa técnica del imputado, a cargo de los abogados Iván Román y Alejandro Dávila, y el propio Rosales.

El fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el fiscal ayudante Emiliano Pugliese. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

La Fiscalía consideró que no se probó el delito de homicidio en grado de tentativa y reajustó la calificación legal por el delito de lesiones graves. Este acuerdo, conocido como juicio abreviado, fue ratificado ayer por la jueza de garantías, Flavia Allende. La pena finalmente impuesta fue de tres años de prisión en suspenso, lo que significa que Rosales pudo recuperar su libertad al no tener encierro efectivo. El fiscal ayudante Emiliano Pugliese explicó este lunes a DIARIO HUARPE que este acuerdo contó con el consentimiento y el acuerdo también de la víctima, Williams Horacio Ávila, quien tenía conocimiento del mismo. En el día de la fecha, la jueza también dispuso el cese de la prisión preventiva, ya que la pena es de cumplimiento condicional.

Los abogados Iván Román y Alejandro Dávila, representantes de la defensa. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

No obstante, a Rosales se le impusieron reglas de conducta por un plazo de tres años, conforme al artículo 27 bis del Código Penal. Entre estas condiciones, se encuentra la obligación de adoptar un oficio, realizar un tratamiento psicológico para el manejo y control de la ira, y la prohibición expresa de la magistrada de acercarse y mantener cualquier tipo de contacto con la víctima Ávila.