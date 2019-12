Condenan a perpetua a un joven por matar a puñaladas a su ex pareja en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un joven fue condenado hoy a prisión perpetua en la ciudad de Mar del Plata por haber asesinado de nueve puñaladas a su ex pareja en abril de 2018, informaron fuentes judiciales.



Nicolás Mansilla (25) fue sentenciado por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de la localidad balnearia por el femicidio de Eliana Aylen Domínguez (23), ocurrido en el barrio Bosque Grande.



Los magistrados Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Jorge Peralta consideraron probado que Mansilla asesinó a cuchillazos a la joven en la noche del 2 de abril de 2018, luego de esperarla en la vereda de la casa de la familia, cuando ella regresaba del trabajo.



En línea con el pedido realizado durante los alegatos por el fiscal Fernando Castro, los jueces condenaron al acusado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por ser contra una mujer cometido por un hombre, mediando violencia de género".



Tras la lectura del fallo, en el sexto piso de los tribunales marplatenses, Cristina Domínguez, madre de Eliana, dijo que "esta sentencia es lo que esperaba toda la familia, porque el caso estaba claro y no había otra opción".



"Duele mucho, pero sé que él tiene que pagar por lo que hizo y la perpetua está bien, porque lo que hizo fue cruel y mí nadie me devuelve a mi hija", aseguró la mujer.



El fallo del TOC 1, al que tuvo acceso Télam, determinó que Mansilla apuñaló a la joven "munido de un cuchillo de 30 centímetros", y que le produjo "al menos 9 puñaladas en la zona del tórax y cuello, con la inequívoca intención de ocasionarle la muerte".



Para los jueces, el joven "era perfectamente consciente de lo que hacía", cuando concurrió a la casa de su suegra, quien lo consoló ante la decisión de Eliana de terminar con la pareja que mantenían hacía cuatro años, y cuando atacó a la joven apenas ella bajó del colectivo y camino hacia la vivienda de su familia.



"Mansilla sesgó la vida de una mujer ante su decisión de cortar la relación afectiva que la unía en el ejercicio de un derecho absolutamente legítimo", indicó la sentencia, y señaló además que el acusado "exteriorizó con su conducta la más clara expresión de un machismo exacerbado y una relación patriarcal que lo llevó a pensar en Eliana como un objeto de pertenencia".



Los magistrados señalaron que el crimen y la responsabilidad penal del acusado fueron acreditados "en forma plena" durante el juicio, a través de testimonios de familiares y allegados de la víctima, y de testigos del hecho, así como de pruebas periciales incorporadas a partir de la investigación del caso.



Los jueces mencionaron además que en la declaración que realizó ante el fiscal el día posterior al crimen, el imputado "no negó el hecho, sino que trató de justificar su accionar en el consumo de alcohol y cocaína".



Mencionaron, en línea con el planteó hecho por la fiscalía, "el ardid que empleó Mansilla, quien se acercó a la víctima para reconstruir su relación de pareja y luego matarla", así como "el haber abusado de su mayor fuerza física por resultar blanco una mujer y la nocturnidad".



El tribunal mencionó, a su vez, que el trato que Mansilla daba a Eliana mientras eran novios era "altamente reprochable", según declararon distintos testigos: "Trascendía holgadamente toda discusión normal o desavenencia propia de una pareja, existiendo golpes, malos tratos, descalificaciones y hasta violencia psicológica e intimidación".



Los magistrados rechazaron, a partir de estos elementos, el planteo de "culpabilidad atenuada" realizado por la defensora oficial, Victoria Sosa, al igual que la "inconstitucionalidad de la prisión perpetua" propuesta por ella.



Tras la lectura de la sentencia, Mansilla fue trasladado a la Unidad Penal XV de Batán.