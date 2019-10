Condenan al jefe de la banda narco "Los Monos" a 10 años de cárcel por un secuestro extorsivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un tribunal oral de Rosario condenó a diez años de prisión al jefe de la narcobanda "Los Monos", Ariel Máximo "Guille" Cantero, por haber ordenado desde la cárcel un secuestro extorsivo ocurrido hace dos años, según el veredicto dado a conocer esta tarde.



El Tribunal Oral Federal en lo Criminal 3 de Rosario condenó a Cantero, actualmente detenido, como coautor del delito de "secuestro extorsivo agravado por la participación de al menos tres personas".



El otro involucrado en el hecho que fue identificado como Ezequiel "Parásito" Fernández, no llegó a juicio porque fue asesinado en abril del año pasado en un triple crimen de sello mafioso en la localidad santafesina de Granadero Baigorria.



La de hoy es la tercera sentencia que "Guille" Cantero, líder la violenta banda "Los Monos", acumula en el último año y medio.



La primera fue en abril de 2018, cuando fue condenado por la Justicia ordinaria santafesina a 22 años de prisión como jefe de una asociación ilícita y autor material de un homicidio en venganza por el asesinato de su hermano, Claudio "Pájaro" Cantero (27), en mayo de 2013.



Y la segunda, en diciembre último, cuando un tribunal oral federal lo sentenció a 15 años de reclusión como jefe de una organización narco en una causa denominada "Los Patrones".



Según adelantaron a Télam fuentes judiciales, el mes próximo será juzgado nuevamente por narcotráfico en una causa por el traslado de marihuana desde Formosa a Rosario.



"La pena fue la que habíamos pedido desde la Fiscalía" en el alegato de ayer, dijo a Télam el fiscal federal Federico Reynares Solari, quien se mostró conforme con el fallo.



En tanto, la defensa de Cantero había pedido en su alegato realizado esta mañana la absolución del acusado, al plantear la nulidad de las escuchas que lo involucraban y la carencia de pruebas para una condena.



Para uno de los abogados de Cantero, Fausto Yrure, "la producción de la pena fue ínfima, no acorde con un juicio oral y público", por lo que se mostró "disconforme" con la sentencia.



"No vino a declarar ninguna de las personas que estuvieron presentes en el hecho que se juzgó, y las personas que declararon no arrojaron elementos contundentes para la sentencia que se dictó", dijo el abogado, que compartió la defensa con Carlos Edwards.



Ambos adelantaron que una vez conocidos los fundamentos de la sentencia, el 31 de este mes, apelarán el fallo firmado por los jueces Eugenio Ferrero, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta ante la Cámara Federal de Casación.



El secuestro por el que fue condenado Cantero ocurrió el 9 de septiembre de 2017 en un Fonavi del sudoeste de Rosario.



Según la fiscalía, Cantero "planificó el secuestro desde la cárcel de Coronda" donde cumplía prisión preventiva, ya que aún no había sido objeto de ninguna condena.



La prueba central de la acusación fueron las escuchas al teléfono celular de "Parásito" Fernández, a quien la Policía Federal había intervenido su línea en una investigación por drogas.



Las escuchas reproducidas durante el juicio detallan los diálogos entre dos personas, una de las cuales organiza el secuestro y la otra acata sus órdenes desde "el territorio".



Según la investigación, ese 9 de setiembre Fernández y sus cómplices se equivocaron de víctima y se produjo una comunicación telefónica que quedó registrada por los pesquisas.



En ella, Fernández le explica a Cantero que hay un problema, a lo que el jefe de "Los Monos" le pregunta: "¿Se te escapó?".



"No, nada que ver este, amigo. Es re parecido pero tiene otro documento. Decime qué hago", consulta.



"Y, llévalo igual, después vemos", ordena Cantero desde la cárcel, quien un rato más tarde le trasmite a los captores que liberen a la víctima, que había sido llevada a un galpón de la zona sur de Rosario.



Incluso, al advertir que el padre del joven trabaja en una carnicería, Fernández le pregunta en tono de broma: "Cumpa, ¿nos vas a pasar un par de kilos de asado?".



Entre risas, según las escuchas, Cantero le dice a quienes realizaron el secuestro que la víctima "es más seco que ustedes".



Sobre la base de esa prueba, el TOF3 de Rosario condenó hoy al jefe de "Los Monos", que siguió el juicio por videoconferencia desde la unidad penal de Marcos Paz, a cumplir 10 años de prisión.