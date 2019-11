Condenaron a 13 ex militares por secuestros y ejecuciones durante la dictadura en Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia de Chile condenó hoy a 13 ex militares y a un civil por el secuestro y la ejecución de 14 campesinos y la muerte de otros 24 durante los primeros días de la dictadura del general Augusto Pinochet, en 1973.



Los hechos ocurrieron entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973 en dos asentamientos campesinos en la comuna de Paine, en la Región Metropolitana de Santiago.



Los uniformados, acompañados por un civil, irrumpieron en las comunidades de madrugada y, en la mayoría de los casos, se llevaron detenidos a los campesinos, que pasaron unos días recluidos en el campo de prisioneros de Cerro Chena y finalmente fueron fusilados.



"En el mismo camión trasladaron a todos los detenidos hasta una quebrada en la Cuesta de Chada y los ejecutaron, disparándoles con las armas de fuego que portaban, encontrándose tiempo después sus cadáveres abandonados en el citado lugar", relata la sentencia, informó la agencia de noticias Europa Press.



Los restos mortales fueron encontrados "años después". "Solo fragmentos óseos y dentales de once de las veinticuatro víctimas, debido a que sus cuerpos fueron removidos y trasladados hasta un sitio desconocido hasta la fecha", indica.



La jueza Marianela Cifuentes Alarcón, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, impuso cadena perpetua a cuatro ex militares, 20 años de cárcel a otros seis y al civil, 15 años a dos y 10 años a uno.



Además, ordenó al Estado chileno a pagar una suma equivalente a unos 21,5 millones de dólares en concepto de indemnización a las familias de las víctimas.