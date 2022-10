Condenaron a un hombre por amenazar de muerte a su expareja

El 4 de octubre detuvieron a un hombre identificado como V.O, acusado de haber amenazado a su expareja. La denuncia se realizó el día 30 de septiembre por la madre de sus cuatro hijos, quien denunció en el Cavig que había recibido amenazas de parte del acusado por el reclamo de la cuota alimentaria. No sólo eso, sino que una de sus hijas habría encontrado a su padre con un arma de fuego y este le habría dicho que mataría a su madre. Fue así que la detención se realizó este martes, mientras que la condena se dictó hoy en un juicio abreviado.

Dos de sus hijos están bajo un tratamiento por drogas, es por esto que la víctima insistió pidiéndole a su expareja el pago de la cuota alimentaria. Fue entonces cuando V.O. le envió un mensaje de WhatsApp muy agresivo a su hija mayor.

Publicidad

"Me sacó toda la liquidación, la puta madre. Ya va a ver lo que le voy a hacer. Ahora fíjate de lo que soy capaz. Mala leche hija de pu**, todo tiene un fin en esta vida, tu madre me las tiene que pagar, ya me pasé de bueno. Es hora de que me las cobre todas. Lo prometo, me las voy a cobrar decile que se cuide porque la ando buscando”, le escribió el violento a su hija.