Publicidad
Publicidad

Policiales > Parque de Mayo

Conductor de app fue asaltado: le sustrajeron dinero, celulares y documentos

Un conductor de transporte por aplicación fue abordado por cuatro delincuentes que lo redujeron y le sustrajeron documentación, dos celulares y la recaudación del día.

POR REDACCIÓN

22 de diciembre de 2025
Se trató de un chofer de kla aplicación DiDi que sufrió una emboscada. (Ilustrativa)

Un conductor de una plataforma de transporte por aplicación fue víctima de un violento asalto en la zona de Parque de Mayo, donde cuatro delincuentes lo interceptaron y le robaron documentación, dos teléfonos móviles y $82.000 en efectivo, correspondiente a la recaudación del día. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el chofer realizaba su actividad habitual.

Según las primeras informaciones policiales, los atacantes se acercaron al conductor y, mediante intimidación y amenazas, lo obligaron a entregar sus pertenencias. Tras apoderarse del dinero y los dispositivos, los asaltantes se dieron a la fuga a pie, perdiéndose entre calles aledañas a la zona del parque.

Publicidad

La víctima radicó la denuncia correspondiente en la comisaría local, donde los investigadores del caso comenzaron a recopilar testimonios y secuestrar elementos de interés para avanzar en la identificación de los sospechosos. El chofer, aunque conmocionado, no habría sufrido lesiones de gravedad, según fuentes cercanas al expediente.

La investigación continúa abierta, con personal policial abocado a revisar cámaras de seguridad de la zona y cruzar datos a fin de lograr la detención de los cuatro sospechosos que cometieron el asalto.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS