Un conductor de una plataforma de transporte por aplicación fue víctima de un violento asalto en la zona de Parque de Mayo, donde cuatro delincuentes lo interceptaron y le robaron documentación, dos teléfonos móviles y $82.000 en efectivo, correspondiente a la recaudación del día. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el chofer realizaba su actividad habitual.

Según las primeras informaciones policiales, los atacantes se acercaron al conductor y, mediante intimidación y amenazas, lo obligaron a entregar sus pertenencias. Tras apoderarse del dinero y los dispositivos, los asaltantes se dieron a la fuga a pie, perdiéndose entre calles aledañas a la zona del parque.

La víctima radicó la denuncia correspondiente en la comisaría local, donde los investigadores del caso comenzaron a recopilar testimonios y secuestrar elementos de interés para avanzar en la identificación de los sospechosos. El chofer, aunque conmocionado, no habría sufrido lesiones de gravedad, según fuentes cercanas al expediente.

La investigación continúa abierta, con personal policial abocado a revisar cámaras de seguridad de la zona y cruzar datos a fin de lograr la detención de los cuatro sospechosos que cometieron el asalto.