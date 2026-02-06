Diversos referentes de la cultura y la comunicación junto a trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión argentina se manifestaron en contra del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional, la llamada “Ley de Modernización Laboral” que se tratará en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.

El rechazo se realizó en una conferencia de prensa que los artistas, periodistas y otros representantes de la cultura realizaron en el Teatro El Picadero en Ciudad de Buenos Aires.

Publicidad

Desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), que forma parte de la Multisectorial Audiovisual, llamaron a este encuentro con el objetivo de manifestar “el total rechazo” a la reforma laboral y en particular, los artículos 210 y 211, “que implican un daño grave e irreversible para el cine nacional y el sistema público de radio y televisión”, dijeron.

Estos artículos, explicaron, “eliminan el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de Radio y Televisión Argentina (RTA), “un esquema que no depende del Estado ni sale del bolsillo de la gente”, debido a que se sostiene “con recursos generados por la propia actividad del sector”.

Publicidad

“En el caso del INCAA, su financiamiento proviene del 10 % del valor de cada entrada de cine y del 25 % de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La eliminación de estos recursos provoca la paralización de producción de películas, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de salas y festivales, menor circulación de ficciones nacionales y una creciente concentración de la oferta audiovisual en manos de plataformas extranjeras, con consecuencias económicas y culturales difíciles de revertir”, indicaron desde un comunicado.

Por otra parte, indicaron que el “debilitamiento” de RTA “afecta la capacidad de garantizar” contenidos audiovisuales culturales, educativos e informativos de alcance federal, “especialmente en regiones donde no existen otras alternativas de acceso”.

Publicidad

En la conferencia, estuvieron presentes manifestando su apoyo políticos de los bloques opositores como Lorena Pokoik y Mariano Recalde (Unión por la Patria), y Myriam Bregman (Frente de Izquierda de los Trabajadores), entre otros.



