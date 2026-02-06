Deportivo Riestra se impuso este jueves por 1-0 ante Deportivo Maipú en un partido de poco ritmo, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Caseros.

El único gol del “Malevo” lo convirtió el delantero Ángel Stringa a los 44 minutos del primer tiempo para darle la victoria y la clasificación a los 16avos de final.

Publicidad

Con este triunfo, el elenco de Bajo Flores deberá enfrentar en la siguiente instancia al vencedor del cruce entre San Lorenzo y Deportivo Rincón.

En un parejo primer tiempo y dos estilos de juego muy marcados, el “Malevo” consiguió adelantarse en el encuentro con un gol de Ángel Stringa, quien recibió un pase filtrado por parte de Mateo Ramírez y definió entre las piernas del arquero Nahuel Galardi.

Publicidad

El tanto en los últimos minutos de dicha etapa le dio la tranquilidad y la ventaja al descanso a los dirigidos por Gustavo Bénitez, quienes buscaron sostener la diferencia en el complemento en lugar de buscar ampliarla.

Maipú controló la pelota y buscó llegar al área rival con asociaciones, sobre todo en la mitad de la cancha, mientras que Riestra se replegó e intentó lastimar al “Botellero” de contragolpe por la necesidad del conjunto mendocino de lograr la igualdad para evitar la eliminación en el certamen.

Publicidad

Poco a poco Maipú se fue desdibujando y comenzó a enviar pelotazos al área con el objetivo de poder llegar al gol, sin éxito, mientras que los albinegros con el partido a su favor no se desesperaron y estuvieron cerca de poner el 2-0 con un disparo de Nicolás Benegas que se estrelló en el palo a los 36 minutos.

El mismo autor desperdició una gran ocasión de dejar prácticamente sentenciado el duelo en los últimos instantes del cotejo cuando falló un mano a mano ante Galardi por intentar enviar el balón por encima del guardameta.

Síntesis

Copa Argentina: Deportivo Riestra 1 – Deportivo Maipú 0

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: Edgardo Daniel Zamora.

Dep. Riestra: Iván López; Rodrigo Sayavedra, Nicolas Caro Torres, Juan Randazzo, Pedro Ramírez, Facundo Miño; Mateo Ramírez, Nicólas Watson, Ángel Stringa; Ramón González, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Dep. Maipú: Nahuel Galardi; Nicolás Fernández, Áaron Agüero, Luciano Arnijas, Lucas Faggioli; Juan Pablo Gobetto, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli; Felipe Rivarola, Tomas Silva. DT: Alexis Matteo.

Gol en el primer tiempo: 44m. Ángel Stringa (R).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Franco Saccone por Tomas Silva (M); 21m. Lisandro Cabrera por Juan Pablo Gobetto (M); 21m. Juan Arno por Nicolás Fernández (M); 24m. José Ingratti por Ramón González (R); 24m. Matías Ignacio García por Mateo Ramírez (R); 27m. Gabriel Obredor por Ángel Stringa (R); 37m. Patricio Madero por Nicolás Watson (R); 40m. Juan Cruz Giacone por Gastón Mansilla (M).Kirchner decidió “restituirlo” en 2015, por medio de un decreto.