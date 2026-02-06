En medio de la polémica generada por la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno nacional aseguró que la pobreza se redujo al 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales.

El dato fue difundido este jueves por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y surge de una estimación realizada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (Cncps) a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el propio organismo estadístico.

Según el informe oficial, la incidencia de la pobreza descendió desde el 38,3% registrado en el tercer trimestre de 2024. En paralelo, la indigencia se ubicó en 6,0%, tras una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales.

Desde la cartera nacional atribuyeron la reducción a la estabilización macroeconómica y a la desaceleración de la inflación, junto con la implementación de políticas focalizadas en los sectores de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, señalaron que las acciones del Gobierno estuvieron orientadas a transferencias directas y sin intermediarios.

“Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza”, sostuvo el Ministerio en un comunicado, y recordó que el pico más alto se registró en el primer trimestre de 2024, cuando alcanzó el 54,8%.

La medición oficial de pobreza que publica el Indec se realiza de manera semestral. El último dato disponible corresponde al primer semestre de 2025, cuando el indicador se ubicó en 31,6%. El próximo informe oficial se conocerá en marzo de 2026 y estará referido al segundo semestre del año pasado.

"En resumen: equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación, y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directas y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina", expresan en el comunicado..

El nuevo dato difundido por el Gobierno se conoció días después de la renuncia de Lavagna a la titularidad del Indec, cargo que ocupó durante seis años. La salida generó críticas y reavivó el debate sobre la postergación del cambio metodológico para medir la inflación, previsto inicialmente para febrero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la actualización del índice se retrasará hasta que el proceso de desinflación esté consolidado. Según explicó, la decisión se tomó en acuerdo con el presidente Javier Milei.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que los indicadores difundidos reflejan los efectos de las decisiones económicas adoptadas por la gestión nacional y sostuvieron que el objetivo es continuar con la reducción de los niveles de pobreza en el país.