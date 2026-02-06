En un contexto marcado por el debate sobre la metodología oficial para medir la inflación, las consultoras privadas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central trazaron un escenario de desaceleración gradual de los precios, aunque sin una baja inmediata por debajo del 2% mensual.

Según el informe difundido por el BCRA, los analistas estimaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría sido de 2,4% en enero. De confirmarse el dato por el Indec, marcaría el primer freno luego de siete meses consecutivos de subas en la inflación. El piso de ese período se registró en mayo de 2025, con un avance de 1,5%, mientras que el máximo se alcanzó en diciembre, con 2,8%.

Publicidad

Pese a la desaceleración prevista, el dato de enero resulta menos favorable que el anticipado un mes atrás: la estimación subió 0,4 puntos porcentuales respecto del REM anterior. Esto refleja que el proceso de baja inflacionaria continúa, pero con un ritmo más lento del esperado.

Para los meses siguientes, las consultoras proyectan una inflación de 2,1% en febrero y 2,2% en marzo. Recién en abril el IPC volvería a ubicarse por debajo del 2%, con una estimación de 1,9%. Desde allí, el sendero seguiría descendiendo hasta alcanzar el 1,5% en julio. Por el momento, el REM no incluye proyecciones para agosto, mes que el presidente Javier Milei señaló como el inicio de una inflación con “cero adelante”.

Publicidad

En paralelo, el informe del BCRA mostró una corrección a la baja en las expectativas sobre el dólar mayorista. Para febrero, el mercado prevé una cotización de $1.475, casi $40 menos que lo proyectado en el relevamiento previo. A partir de allí, se espera una devaluación gradual y sostenida: $1.502 en marzo, $1.526 en abril, $1.549 en mayo, $1.577 en junio y $1.604 en julio. Para diciembre de 2026, la proyección es de $1.750, por encima de la pauta oficial incluida en el Presupuesto.

Las tasas de interés también muestran cambios. La Tasa Nominal Anual de la Tamar se ubicaría en 31,8% en febrero, 4,3 puntos más que lo estimado un mes atrás. Sin embargo, los analistas esperan una baja progresiva en los meses siguientes, hasta llegar a 27,6% en mayo y a 22,41% hacia fines de 2026.

Publicidad

En cuanto a la actividad económica, el REM reflejó un ajuste a la baja en las proyecciones de crecimiento. Para 2026, el mercado espera un aumento del PBI del 3,2%, por debajo del 4% que anticipa el Gobierno nacional. También se revisaron a la baja los datos del cierre de 2025, con un crecimiento trimestral estimado de apenas 0,1%.

El escenario que surge del relevamiento combina una inflación en descenso lento, un dólar con ajustes graduales, tasas en retroceso y una actividad económica que crecería, aunque a un ritmo más moderado que el previsto oficialmente.