Confirman el procesamiento del basquetbolista Carlos Delfino por lavado de activos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Justicia Federal de Rosario confirmó el procesamiento del ex basquetbolista de la selección argentina Carlos Delfino, su padre y otras dos personas en una causa en la que se los investiga por lavado de activos provenientes del narcotráfico, informaron hoy fuentes judiciales. Así lo resolvió la Sala B de la Cámara Federal rosarina en un fallo de 24 páginas firmado por los jueces José Guillermo Toledo y Elida Isabel Vidal. Según las fuentes, en la resolución quedó firme el procesamiento dictado el 1 de abril de este año por el juez federal 2 de Santa Fe, Francisco Miño, y que alcanzó al basquetbolista Carlos Francisco Delfino (37), su padre Carlos Gustavo, Elisabet Yanina Campos y Ramón Darío Campos. En aquel entonces, el magistrado dispuso la prisión preventiva de los Campos y la libertad provisional de los Delfino, a quienes le trabó un embargo de 5 millones de pesos. Se trata de una investigación del fiscal Walter Rodríguez, quien puso la mira en una operación inmobiliaria que los Delfino realizaron en el country "El Paso", cercano a la ciudad de Santa Fe y que también involucró a Vicente Pignata (35), un prófugo de la Justicia investigado y condenado por narcotráfico. De acuerdo a la acusación, esa propiedad estaba a nombre de una sociedad off shore con sede en Montevideo y fue adquirida por Carlos Delfino hijo en 2014. Tres años más tarde, el deportista abandonó la casa y, según consta en los registros del country, avisó que pasaría a manos de Pignata. El abogado de los Delfino, Néstor Oroño, sostuvo en declaraciones periodísticas que sus clientes no tienen ninguna relación con Pignata, a excepción de haberle vendido la casa en cuestión, y luego apeló el procesamiento del juez Miño, por lo que la cuestión llegó a la Cámara. Por su parte, Pignata tiene pedido de captura activo (también hay una recompensa de 500.000 pesos por datos sobre su paradero) luego de que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo condenó a cuatro años de cárcel por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". Mientras que en la causa por lavado de activos se determinó la presunta participación de la pareja de Pignata, Elisabet Campos; y el padre de la mujer, Ramón Darío.