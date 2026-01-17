Laura Esther Delmas, de 63 años, falleció este sábado en el Hospital SAMIC de Oberá, donde permanecía internada desde el 7 de enero, luego de prenderse fuego dentro de la Comisaría Tercera de Oberá, Misiones. Según el parte médico, las llamas afectaron el 35% de su superficie corporal y comprometieron seriamente sus vías respiratorias, dejando su estado irreversible.

El hecho ocurrió cuando Delmas ingresó al hall de la comisaría, aparentemente para exigir avances en una causa penal que involucraba a su hijo. Según relató la familia, percibió una falta de respuesta por parte de los efectivos y tomó la drástica decisión de rociarse con alcohol y prenderse fuego frente a los agentes. Testigos indicaron que antes de incendiarse habría gritado: “Por lo que le hicieron a mi hijo”.

Los efectivos actuaron rápidamente utilizando extintores y solicitaron atención médica inmediata. La mujer fue trasladada primero al hospital local y luego derivada al SAMIC de Oberá, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica y fue sometida a procedimientos quirúrgicos para limpiar sus lesiones.

La familia de Delmas señaló que si bien la mujer estaba afectada por la detención de su hijo, no habían detectado señales claras de alerta que hicieran prever un intento de suicidio. “Nos descolocó, mi mamá estaba triste por la detención de mi hermano”, declaró su hijo.

Con el fallecimiento de la mujer, la Justicia de Misiones inició una investigación para determinar si existió algún tipo de negligencia en el protocolo de actuación de los agentes presentes en la comisaría al momento del hecho.