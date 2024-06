La cúpula del Frente Renovador de Cuyo realizará un congreso en San Juan, donde buscarán delinear propuestas políticas nacionales a través del consenso en futuros proyectos. La novedad fue confirmada a DIARIO HUARPE por el referente del partido en la provincia, Franco Aranda, quien a su vez opinó sobre la gestión de Milei y la criticó medidamente, y elogió los intentos del gobernador Marcelo Orrego por mantener una buena relación con Nación.

Según confirmó Aranda, el congreso se realizará el viernes 28 de junio a las 10, en el hotel Albertina, y allí se presentarán las dirigencias cuyanas, de La Rioja y algunas autoridades nacionales, incluyendo al presidente del partido, Diego Giuliano.

Publicidad

“Es algo que vamos a hacer en todo el país, empezamos por Cuyo, pero después haremos el congreso en las regiones patagónicas y mesopotámicas. La temática tiene que ver con la situación actual y con los proyectos que puede llegar a presentar el Frente, los cuales deben ser superadores, siempre tratando de que sea algo bueno para todos los argentinos”, enfatizó.

Al ser consultado respecto a los comicios del 2026, aseveró: “Consideramos que para las próximas elecciones todavía falta mucho, no es momento de hablar ni de elecciones ni de candidaturas, pero sí me parece que en la situación compleja en la que nos encontramos, es bueno tener ideas, tener proyectos y hacer aportes”.

En este sentido, el dirigente aseguró que ven con mucha preocupación la situación económica de Argentina; “Si bien festejamos que la inflación vaya bajando, no deja de preocuparnos que vemos un atraso en el tipo de cambio, que para solucionar esto se necesitan dólares, que vemos difícil que el campo vaya a hacer una liquidación con esta divisa, y que llegado un momento de devaluación eso se traslada a los precios. Desde el punto de vista de la Ley Bases, si bien hay cosas que nosotros acompañamos, también vemos con preocupación algunos temas puntuales como el RIGI, que puede afectar a la industria local”.

Por otra parte, opinó sobre las gestiones nacional y provincial, y sentenció: “A San Juan no se lo puede analizar por fuera del Gobierno nacional, porque nosotros, como sanjuaninos sabemos que hoy dependemos mucho de la coparticipación. Me parece que Marcelo Orrego viene haciendo un fino equilibrio para mantener una buena relación con Nación. Milei se pelea hasta con Lali, claramente no es fácil llevar una relación con él, y creo que el gobernador lo está haciendo bien”.