El oficialismo de San Juan logró instalar en la agenda de discusión el cambio del sistema electoral y la implementación de la Boleta Única papel. Tan así es que Franco Aranda, diputado provincial del bloque del Frente Renovador, adhirió al cambio y también agregó en el Café de la Política que “hace años vengo trabajando en que se imponga este sistema de votación”. El excandidato a gobernador también habló del cambio en la selección de jueces y se metió de lleno en la polémica de la Peatonal de la Ciudad Capital de San Juan que terminó con su intendencia, todo lo contó en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale por el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

Franco Aranda expresó que “hace varios años atrás firmé junto a políticos de distintos partidos del país el apoyo de la Boleta Única de papel y nuestra mirada va por ahí”. Además, el referente massista de San Juan, dijo que “esta opción genera ahorro económico porque se imprime una sola boleta para todos los partidos, también se deja de gastar en fiscalización, ya que se cuida una sola y, por supuesto, en la impresión de boletas para entregar en la campaña”. Por último, sobre el tema, dijo que “ambientalmente también es muy beneficiosa la Boleta Única papel y también es modernizar el sistema electoral, por eso gana adeptos con el tiempo”.

Continuando con los cambios electorales que deben darse en San Juan, Aranda dijo que “debemos acotar a solo una reelección los mandatos del gobernador. Es lo mejor, porque un solo mandato, como reclaman algunos, es insuficiente, ya que acomodarse en una gestión lleva tiempo y hay que darles ese tiempo a los gestores, además que si fuera solo uno comenzás a perder fuerza política apenas asumís”.

El massista también se metió de lleno en la renovación del método de selección de jueces y dijo que “debemos encontrar una manera de evaluación que brinde más equilibrio que el actual para que los profesionales que quieran ser jueces sean los más capacitados en la materia, debemos mejorarlo en ese sentido”.

La Peatonal, la razón de la caída de Aranda en Capital

Franco Aranda no ocultó las razones por las que perdió las elecciones de Capital en el 2019 y dijo que sucedió porque “tuvimos fuego amigo porque no era parte del club de amigos de Uñac”.

El massista expresó que “claramente no era del círculo íntimo, ya que yo llegue sin pertenecer ni a Gioja ni a Uñac, esto indudablemente nos perjudicó porque no fuimos parte del club de amigos de Uñac, y el enfrentamiento fue con él porque es el que mandó a Baistrocchi para la contienda electoral e instalar todo lo relacionado a la Peatonal”.

Por último, dijo que “con Baistrocchi hoy tengo relación y comparto absolutamente todo lo que dice respecto a los errores políticos que se cometieron en la gestión pasada, lo que sí, lo dijo un año después de que yo los dijera”.

Gestión Marcelo Orrego

El actual diputado provincial del Frente Renovador habló de la gestión que encabeza Marcelo Orrego y sentenció que “no creo que haya que analizarlo de manera separada a lo que ocurre a nivel nacional debido a la dependencia económica que tiene la Provincia”.

Aranda dijo que “la situación nacional es muy compleja, ya que decidieron recortar fondos para las provincias y Milei se convirtió en un ancla para Orrego porque ya no tiene cuenta con Fonid, fondos para el boleto de colectivo, y son dineros que se podrían haber destinado a obras que hoy van a sueldos. Es un desafío para Orrego para no pelearse con Nación, pero tampoco decirle que sí a todo porque hacer no es garantía de que te vaya bien como sucedió con Misiones”.

