Durante este sábado por la mañana, un conductor sufrió un accidente y volcó su vehículo, que terminó cayendo a un canal de riego en Santa Lucía.

En las calles Francia y San Lorenzo, frente al Barrio Holanda, personal de bomberos y de la policía acudieron la asistencia de una hidrogrúa para realizar la extracción del automóvil desde el interior del canal.

La función de la máquina consistió en reducir el caudal de agua para facilitar la tarea de extracción. Hasta el momento, según fuentes policiales, no se informó cómo se produjo el vuelco, y tampoco si el ocupante tuvo heridas o fue trasladado a algún centro de salud. La investigación del hecho quedó a cargo de la dependencia jurisdiccional correspondiente.

De acuerdo a los primeros datos, no existe riesgo de desborde en la zona pese al incidente. La disminución del caudal fue solicitada como medida preventiva y operativa, con el fin de facilitar las maniobras y evitar complicaciones durante el operativo.