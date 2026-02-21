La propuesta, organizada por la Dirección de Turismo y Cultura del Municipio de Pocito, invita a vecinos y amantes de la danza a participar de una experiencia formativa y artística al aire libre.

El intensivo estará a cargo de los docentes y coreógrafos Javier Riveros y Natalia Luna, directores de Riveros Luna Cía de Danzas, compañía independiente fundada en 2006. A lo largo de su trayectoria, han creado más de 30 obras tanto para su compañía como para otros elencos del país. El encuentro será este sábado y este domingo a las 19 hs. En la Plaza de la Libertad.

Su labor artística ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Teatro del Mundo, Premios Chúcaro y reconocimientos en festivales nacionales, regionales y provinciales. También obtuvieron premios en eventos destacados como Laborde, Ameridanza y el Festival de la Sierra, además de menciones a Mejor Puesta en Escena y Mejor Vestuario en el Pre Cosquín, consagrándose como Conjunto de Baile Folklórico Pre Cosquín 2025.

Durante el año, desarrollan múltiples actividades que incluyen producciones independientes, giras, trabajos de videodanza, intervenciones artísticas, seminarios abiertos, capacitaciones para intérpretes, procesos de investigación y presentaciones escénicas.