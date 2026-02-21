La noche de Mirtha intentará recuperar terreno este sábado con una mesa ecléctica que combinará actualidad política y humor, en un contexto donde el rating no viene acompañando a la histórica conductora. Las dos emisiones anteriores marcaron 3.1 y 2.9 puntos, cifras que quedaron por debajo de las expectativas para una figura de su trayectoria.

Desde las 21:30 por eltrece, Mirtha Legrand recibirá al periodista Diego Sehinkman y al escritor Jorge Asís, quienes analizarán la compleja coyuntura política y económica del país. La producción apuesta a que el debate y las definiciones fuertes puedan captar la atención de la audiencia.

El costado artístico estará representado por dos referentes del humor: Martín Campilongo, conocido popularmente como Campi, y Dalia Gutmann. Ambos cuentan con una amplia trayectoria en teatro y televisión, y su presencia apunta a equilibrar la mesa con momentos distendidos.

El contexto agrega un condimento especial: el próximo 23 de febrero, Legrand cumplirá 99 años. La cercanía de esa fecha genera expectativa y una atmósfera emotiva en torno al programa, que podría convertirse en antesala de un nuevo festejo televisivo para la diva.

La semana pasada, el ciclo presentó una mesa especial por San Valentín que no logró consolidarse en materia de audiencia. Dos sábados atrás, el combo de invitados vinculados con la actualidad y el espectáculo tampoco terminó de convencer al público.

Con este nuevo menú, la producción busca revertir la tendencia y reposicionar al programa en la franja competitiva del prime time, apelando a una fórmula clásica: análisis profundo, figuras reconocidas y el sello inconfundible de una de las conductoras más emblemáticas de la televisión argentina.