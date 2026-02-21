En un contexto de ingresos ajustados y precios en alza, conocer los descuentos disponibles puede marcar una diferencia real en el presupuesto mensual. Supermercado Vea mantiene un beneficio específico para jubilados y mayores de 60 años que concentra su mayor ventaja los días martes.

Esa jornada, la cadena aplica un 10% de descuento sobre la compra total para quienes cumplan con los requisitos. El beneficio alcanza a compras presenciales en sucursales y pedidos telefónicos, pero tiene una condición clave: es obligatorio estar inscripto en el programa gratuito Vea Ahorro. No alcanza con presentar el DNI; si el cliente no está registrado, el sistema no aplica el descuento.

El ahorro puede incrementarse si se combina con medios de pago específicos. Por ejemplo, quienes cobran su jubilación en el Banco Supervielle pueden acceder los martes a un 25% de descuento pagando con tarjeta de débito, con un tope de reintegro mensual de hasta $25.000. Es uno de los beneficios más altos disponibles actualmente para jubilados en la cadena.

También la billetera digital Cenco Pay permite mejorar el ahorro. En locales de Buenos Aires, el descuento puede alcanzar el 15% los martes y, en algunos casos, sumarse a promociones puntuales dentro de la aplicación.

Otras entidades, como el Banco de la Nación Argentina o Naranja X, lanzan ocasionalmente reintegros que pueden coincidir con el martes de jubilados. Cuando se alinean el descuento del supermercado y el beneficio bancario, el ahorro puede acercarse al 30% o incluso superarlo, según los topes vigentes.

No todos los productos están incluidos. Quedan excluidos artículos con promociones especiales (como segunda unidad o liquidaciones), algunos cortes de carne según sucursal, bebidas alcohólicas premium y electrodomésticos con financiación propia. Además, el descuento se aplica sobre el precio de lista y no suele acumularse con otras ofertas, ya que el sistema prioriza la opción más conveniente.

Para optimizar el beneficio, muchos clientes separan la compra: por un lado, productos ya rebajados; por otro, artículos sin promoción para aplicar el descuento de jubilado.

Para acceder es necesario tener más de 60 años o ser beneficiario previsional, estar registrado en Vea Ahorro, realizar la compra un martes y utilizar el medio de pago adecuado si se busca un reintegro mayor.

En un escenario de inflación elevada, concentrar las compras en el día indicado puede representar un alivio concreto en el ticket mensual. Para quienes planifican cada gasto, conocer estas condiciones no es un detalle menor, sino una herramienta clave para estirar los ingresos.