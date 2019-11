Conocé la canción de Frozen 2 cantada por David Bisbal

La próxima semana llega "Frozen 2" a la pantalla grande de Estados Unidos, aunque en el país habrá que esperar al próximo año. La película dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, trae el regreso de las hermanas Elsa y Anna quienes se embarcarán en una aventura en un bosque encantado, en pleno otoño.

De cara al estreno, Disney presentó el tema original del film, que por supuesto cuenta con su versión en español, interpretada por el artista español, David Bisbal: "Mucho más allá".

MIRÁ TAMBIÉN Ricky Martin, Fito Páez, Beto Cuevas y Robi Rosa entonaron "De música ligera"

Cinco años atrás, "Libre soy" ("Let It Go", tema original interpretado por Demi Lovato en los créditos) se convertía en uno de los temas líderes en las listas de reproducción de Disney y uno de los más escuchados hasta la fecha. Hasta le valió el Premio Oscar a Mejor canción original, un Broadcast Film Critics Association Awards y la banda sonora de la película fue premiada en los Billboard Music Awards. En la película, "Let It Go" es cantada por Idina Menzel, que contó con la versión en español interpretada por Tini Stoessel.

"Frozen 2" llega a la Argentina el próximo 2 de enero de 2020. Hasta el momento generó críticas divididas en los Estados Unidos, donde muchos la amaron pero otros alegaron que no llega a cubrir las expectativas.