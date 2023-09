Al tomar estado público, a través de DIARIO HUARPE, el informe del Instituto Nacional del Agua (INA CRAS) que revela que el nivel de contaminación del agua subterránea del Valle de Tulum se potenció y expandió en los últimos 35 años, el secretario del Agua de San Juan, Ramiro Cascón, dijo a este medio que, más que nunca, la gestión integral del recurso hídrico tiene que ser política de Estado.

“En algún momento, en San Juan se consideraba que toda el agua que nos faltaba se podía sacar del acuífero subterráneo. Muchos repetían que era un reservorio infinito de agua para seguir extrayendo sin mayores consecuencias. Algo que con estos estudios, que fue encargado por nosotros, del INA CRAS, muestran que no es gratis sacar agua del acuífero si no lo recargamos”, dijo.

Cascón sostiene que a partir de este informe, que fue pedido por ellos al INA, el primero de los impactos (que es el más visible, quizás, para el usuario de las perforaciones), es que el nivel del agua subterránea baja. Y el segundo (que no se ve), que cuando los acuíferos bajan su nivel y no se recargan, los niveles de contaminación que pueden llegar a tener, se potencian y expanden. “Es más”, agregó, “a mayor profundidad que se vaya el agua subterránea, mayores gastos en infraestructura y electrizad se van a necesitar hacer para sacar agua de buena calidad”.

Cuadro complejo y preocupante

Tal como revela el informe del INA, el secretario del Agua sostiene que el cuadro es complejo y preocupante. “Lamentablemente, esto no es inmediato porque hay todo un proceso para revertir esta realidad”, expresó.

“Por un lado, necesitamos una mayor conectividad por parte de los vecinos al sistema cloacal, y por otro, una recarga permanente del acuífero para mover esos nitratos. Pero si tenemos en cuenta que los caudales de agua que bajan por los ríos son bajos y la mayoría de los sanjuaninos no se conecta a las cloacas porque no lo considera necesario o no tiene dinero para hacerlo, el cuadro es complejo”, comentó Cascón.

Como positivo, el secretario del Agua ve a la inversión que se ha hecho en la provincia, en los últimos años, en la instalación de sistemas cloacales. Pero sabe que por delante todavía queda mucho camino por transitar para lograr los objetivos planeados. A la vez, tendrían que producirse varios años de nevadas en la cordillera, no solo para mejorar los caudales de los ríos, sino también levantar los niveles de los diques, y recargar los acuíferos.

Transición

En cuanto a la coyuntura del cambio del Gobierno, Cascón expresó que "ojalá esta visión se mantenga, porque todos tenemos que estar interesados en mantener ese equilibrio en el uso de los recursos para que justamente esos recursos sigan estando disponibles para las generaciones futuras y el desarrollo de la provincia. Hay que empezar a mirar el tema con otros ojos, con esta visión integrada de la gestión de los recursos que tarde o temprano tiene que ser una política de estado más allá delos colores partidarios o un gobierno de turno”.

El secretario del Agua contó que en estos días han tenido un primer acercamiento con el futuro equipo técnico que se ocupará de esta área tan sensible en el gobierno provincial. “Hemos quedado en seguir reuniéndonos para compartir toda la información que tenemos, porque la idea es hacer una transición ordenada”, manifestó.

Como mensaje final, Cascón afirmó que “hay que reforzar la conciencia de conectarse a las cloacas, de no tirar efluentes al subsuelo, para cuidar nuestros acuíferos. Porque, además de que ya no los vamos a estar contaminado comenzaremos con el largo procesos de remediación y saneamiento”.