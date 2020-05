Continúa grave el niño que se cayó de un caballo en Jáchal

El niño de 9 años que cayó de un caballo este domingo en Jáchal continúa internado en grave estado, según le explicó a DIARIO HUARPE su padre, Raúl Núñez.

“Anoche lo vio la doctora después de preguntarnos cómo había sido el accidente. Nos dijo que no nos puede mentir, que el estado del niño es malo porque tiene una fractura de cráneo. Primero tienen que estabilizarlo y después van a decidir cuándo lo pueden operar”, relató.

El menor fue trasladado en el helicóptero provincial luego del accidente ocurrido en el barrio Mar del Plata, en Villa Mercedes. Quedó internado en el hospital Guillermo Rawson donde permanece hasta el momento.

“Le tienen que hacer nuevas tomografías y estudios para ver qué daño tiene”, manifestó Núñez y agregó entre lágrimas: “Recién lo entré a ver y su cuerpito tirita mucho, yo no sé si es por los remedios que le han dado”.

Ayuda para la familia

La familia Núñez está compuesta por el matrimonio y 7 hijos. Son de escasos recursos y viven de las changas que Raúl consigue a diario, aunque cada vez menos por efectos de la pandemia de coronavirus.

Por eso necesitan cualquier tipo de ayuda que los sanjuaninos les puedan acercar por el hospital Rawson. “Nos cuesta mucho movernos, no tenemos ni para cargar la tarjeta para movernos en el colectivo”, contó Núñez.

“Yo no quiero que la gente piense que me aprovecho de esta situación de mi hijo, no es así. Realmente necesitamos cualquier tipo de ayuda que nos puedan acercar porque estamos sin trabajo y no tengo sueldo fijo”, concluyó Raúl.