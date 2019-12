Coquimbo, del DT argentino Corengia, anunció la llegada de cinco nuevas incorporaciones

Coquimbo Unido, equipo de la Primera División del fútbol chileno que dirige el argentino Germán Corengia, sigue reforzándose de cara a la temporada 2020 y hoy hizo oficial la incorporación de cinco nuevos nombres para el primer equipo, destacando la incorporación del experimentado futbolista chileno Luis Pedro Figueroa.



A través de su cuenta oficial de Twitter, el club anunció la contratación de los defensores Víctor González (ex Deportes Valdivia), Flavio Rojas (ex Cobresal) y Bayron Saavedra (ex Barnechea), el propio Figueroa (ex Universidad de Concepción) y del delantero y goleador de la última temporada en la Primera B, Mathias Pinto (ex Ñublense).



Estas contrataciones se suman a Raúl Osorio (O'Higgins), Guillermo Orellana (Deportes Temuco), Juan Carlos Espinoza (Audax Italiano), Felipe Villagrán (Sporting Braga), Andrés Montero (Táchira), Cristofer Salas (Deportes Concepción), Joaquín Abdala (Huachipato), Joe Abrigo (Audax Italiano) y la incorporación del técnico Germán Corengia (ex DT Los Andes y Sacachispas).



De esta forma, Coquimbo, que participará desde febrero en la Copa Sudamericana, ya lleva nueve jugadores fichados en este mercado de pases, además de contar con Corengia como su nuevo entrenador en reemplazo de su compatriota el rosarino Patricio Graff.