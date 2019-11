Córdoba: el radical Benedetti quedó consagrado como intendente electo de Arroyito

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato de Todos Juntos por Arroyito, el radical Gustavo Benedetti, se impuso hoy en las elecciones municipales de la localidad cordobesa de Arroyito gracias al voto de 6.755 electores, y sucederá al actual intendente, el también radical Mauricio Cravero.



La coalición triunfante está integrada por una franja del radicalismo, el peronismo, el PRO y el Frente Cívico, entre otros socios políticos.



El oficialismo local impulsaba a Daniel Lafarina como su aspirante a llegar a la intendencia, pero éste finalizó segundo con un total de 4.709 votos; seguido por Wilson Genesio del Vecinalismo Independiente con 2.279 votos, la alianza socialista Arroyito para Todos con Carlos Maldini (850), y en el quinto lugar el Partido Solidario, identificado con el kirchnerismo, con Oscar Antonio Ludueña como candidato, apenas cosechó 523 votos.



Tras el triunfo electoral, el vencedor Benedetti, se expresó en la FM local OK, y dijo estar "feliz porque Arroyito nos dio esta posibilidad", y aseguró que "no la vamos a desperdiciar, con una idea por encima de partidos políticos, y que lo más importante es la gente, la salud, el trabajo y eso vamos a priorizar".



"No nos unimos con el peronismo, nos unimos con la gente de Arroyito. Nuestra lista es 60 por ciento independiente, como es el padrón de Arroyito, que son en su mayoría independientes", remarcó al ser consultado sobre la unión con el oficialismo provincial.



"Tratamos de expresar que estamos para acompañar al gobierno provincial, el gobernador (Juan Schiaretti) me llamó hace un rato, vamos a gobernar para todos", cerró el intendente electo.



Con las elecciones de Arroyito la provincia de Córdoba cierra el calendario electoral que comenzó el 17 marzo pasado con las elecciones en la ciudad de La Falda.



La provincia cuenta con 427 municipios y comunas, de los cuales solo resta renovar autoridades en la ciudad sureña de Río Cuarto, que tiene fecha para el próximo año.